۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۳:۲۰

در دشتستان؛

اولین پست تلقیح مصنوعی دام در استان بوشهر راه‌اندازی شد

بوشهر - مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: اولین پست تلقیح مصنوعی گاو استان در شهرستان دشتستان راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر، محمد صادق یزدانشناس هدف از ایجاد پست مذکور را تامین مواد ژنی و اسپرم­های مورد تایید مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی عنوان کرد.

وی گفت: در استان بوشهر ۱۶ مامور تلقیح مصنوعی مشغول به فعالیت هستند که در سال­های گذشته به صورت انفرادی مبادرت به تامین اسپرم­های مورد نیاز می­نمودند که این مسئله از یک طرف باعث بالا رفتن هزینه می­شد و از طرف دیگر به دلیل نداشتن تخصص لازم در این خصوص، اسپرم­های خریداری شده بعضاً متناسب با شرایط آب و هوایی و ساختار بدنی و ژنتیکی دام­های استان نبودند که نتیجه آن بروز مشکلات  تولید مثلی از جمله سخت زایی، افزایش استرس گرمایی، بروز همخونی و در نتیجه افت تولید در دام ها بوده است.

مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: در حال حاضر در استان بوشهر از اسپرم نژادهای هلشتاین به عنوان نژاد گاو شیری و نیز نژادهای سیمنتال و مونتبلیارد به عنوان نژادهای دو منظوره در جهت افزایش تولید شیر و گوشت قرمز استفاده می­شود و مامورین تلقیح مصنوعی استان می­‌توانند با مراجعه به پست تلقیح مصنوعی استان نسبت به تهیه اسپرم­‌های مورد نیاز با نظر کارشناسان مرکز اقدام کنند.

یزدانشناس نظارت بر عملیات اصلاح نژاد دام­های بومی استان در راستای افزایش بهره وری و جلوگیری از بروز همخونی در آنها به صورت تخصصی و با نظر کارشناسی را از دیگر وظایف پست تلقیح مصنوعی ذکر کرد.

لازم به یادآوری است، در استان بوشهر بیش از ۴۰ هزار راس گاو و گوساله وجود دارد و از اولین تلقیح مصنوعی گاو در استان بیش از ۳۵ سال می گذرد.

    • ف ا ۱۸:۴۷ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۸
      آدرس شهر یا روستایی که گاو های دومنظوره در آن هستند بنویسد

