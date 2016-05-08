به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر، محمد صادق یزدانشناس هدف از ایجاد پست مذکور را تامین مواد ژنی و اسپرم­های مورد تایید مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی عنوان کرد.

وی گفت: در استان بوشهر ۱۶ مامور تلقیح مصنوعی مشغول به فعالیت هستند که در سال­های گذشته به صورت انفرادی مبادرت به تامین اسپرم­های مورد نیاز می­نمودند که این مسئله از یک طرف باعث بالا رفتن هزینه می­شد و از طرف دیگر به دلیل نداشتن تخصص لازم در این خصوص، اسپرم­های خریداری شده بعضاً متناسب با شرایط آب و هوایی و ساختار بدنی و ژنتیکی دام­های استان نبودند که نتیجه آن بروز مشکلات تولید مثلی از جمله سخت زایی، افزایش استرس گرمایی، بروز همخونی و در نتیجه افت تولید در دام ها بوده است.

مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: در حال حاضر در استان بوشهر از اسپرم نژادهای هلشتاین به عنوان نژاد گاو شیری و نیز نژادهای سیمنتال و مونتبلیارد به عنوان نژادهای دو منظوره در جهت افزایش تولید شیر و گوشت قرمز استفاده می­شود و مامورین تلقیح مصنوعی استان می­‌توانند با مراجعه به پست تلقیح مصنوعی استان نسبت به تهیه اسپرم­‌های مورد نیاز با نظر کارشناسان مرکز اقدام کنند.

یزدانشناس نظارت بر عملیات اصلاح نژاد دام­های بومی استان در راستای افزایش بهره وری و جلوگیری از بروز همخونی در آنها به صورت تخصصی و با نظر کارشناسی را از دیگر وظایف پست تلقیح مصنوعی ذکر کرد.

لازم به یادآوری است، در استان بوشهر بیش از ۴۰ هزار راس گاو و گوساله وجود دارد و از اولین تلقیح مصنوعی گاو در استان بیش از ۳۵ سال می گذرد.