به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر، محمد صادق یزدانشناس هدف از ایجاد پست مذکور را تامین مواد ژنی و اسپرمهای مورد تایید مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی عنوان کرد.
وی گفت: در استان بوشهر ۱۶ مامور تلقیح مصنوعی مشغول به فعالیت هستند که در سالهای گذشته به صورت انفرادی مبادرت به تامین اسپرمهای مورد نیاز مینمودند که این مسئله از یک طرف باعث بالا رفتن هزینه میشد و از طرف دیگر به دلیل نداشتن تخصص لازم در این خصوص، اسپرمهای خریداری شده بعضاً متناسب با شرایط آب و هوایی و ساختار بدنی و ژنتیکی دامهای استان نبودند که نتیجه آن بروز مشکلات تولید مثلی از جمله سخت زایی، افزایش استرس گرمایی، بروز همخونی و در نتیجه افت تولید در دام ها بوده است.
مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: در حال حاضر در استان بوشهر از اسپرم نژادهای هلشتاین به عنوان نژاد گاو شیری و نیز نژادهای سیمنتال و مونتبلیارد به عنوان نژادهای دو منظوره در جهت افزایش تولید شیر و گوشت قرمز استفاده میشود و مامورین تلقیح مصنوعی استان میتوانند با مراجعه به پست تلقیح مصنوعی استان نسبت به تهیه اسپرمهای مورد نیاز با نظر کارشناسان مرکز اقدام کنند.
یزدانشناس نظارت بر عملیات اصلاح نژاد دامهای بومی استان در راستای افزایش بهره وری و جلوگیری از بروز همخونی در آنها به صورت تخصصی و با نظر کارشناسی را از دیگر وظایف پست تلقیح مصنوعی ذکر کرد.
لازم به یادآوری است، در استان بوشهر بیش از ۴۰ هزار راس گاو و گوساله وجود دارد و از اولین تلقیح مصنوعی گاو در استان بیش از ۳۵ سال می گذرد.
