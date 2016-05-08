به گزارش خبرنگار مهر، روز نکوداشت خرم آباد پیش از ظهر امروز یکشنبه در محل سالن همایش های بانک صادرات لرستان با حضور استاندار لرستان، شهردار خرم آباد، فرماندار خرم آباد، اعضای شورای اسلامی شهر خرم آباد و ... برگزار شد.

این برنامه به مناسبت انتخاب شهر خرم آباد به عنوان یکی از هفت شهر گردشگری کشور برگزار شد و در قالب آن از فعالان و دستگاههای متولی حوزه گردشگری استان که در زمینه معرفی خرم آباد به عنوان یکی از این هفت شهر گردشگری نقش داشته اند تجلیل شد.

در این مراسم از استاندار لرستان، فرماندار خرم آباد، شهردار خرم آباد، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان، نیروی انتظامی لرستان، دادستان خرم آباد و شورای شهر خرم آباد تقدیر به عمل آمد.

بنا بر این گزارش همچنین در مراسم روز نکوداشت خرم آباد خیران حوزه گردشگری لرستان نیز تقدیر به عمل آمد.