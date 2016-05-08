۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۳:۵۹

طی سال گذشته انجام شد؛

اعزام بیش از ۶ هزار دانش آموز قمی به مناطق عملیاتی جنوب

قم - معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش قم از اعزام ۶ هزار و ۱۵۰ دانش آموز به مناطق عملیاتی جنوب خبر داد و گفت: این اعزام‌ها در قالب ۴۰ کاروان انجام شده است.

ناصر حمزه‌ای در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طی سال گذشته ۶ هزار و ۱۵۰ نفر به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند که شامل سه هزار و ۲۵۰ دختر و ۲ هزار و ۹۰۰ پسر می‌شود.

وی با بیان اینکه اعزام دانش آموزان به مناطق عملیاتی جنوب در قالب ۴۰ کاروان انجام شده است، گفت: هر کاروان شامل ۱۶۸ نفر است که با چهار اتوبوس اعزام شده‌اند.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان قم عنوان کرد: آمادگی دفاعی جزو برنامه‌های عمومی دانش آموزان است که بازدید از مناطق عملیاتی یک کارگاه آموزشی برای دانش آموزان محسوب می‌شود تا دانش آموزان با فضای هشت سال جنگ تحمیلی و ایثار و شهادت آشنا شوند تا به تفکری عمیق نسبت به ارزش‌های انسانی دست یابند.

وی اظهار کرد: چنانچه روحیه ایثار و شهادت در وجود دانش آموزان شکل گیرد کشور در معرض تهدید دشمنان قرار نمی‌گیرد.

حمزه‌ای با اشاره به تأثیر زیاد این اردو‌ها در دانش آموزان، افزود: دانش آموزان پس از بازگشت از اردوهای راهیان نور رضایتمندی بسیاری داشته‌اند.

