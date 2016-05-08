ستاد اقتصاد مقاومتی در شهرداری همدان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، کامران گردان ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: هدف از تشکیل این ستاد پایش و سنجش میزان همسویی و انطباق اقدامات و فعالیت های فعلی شهرداری در زمینه های خدمات رسانی، عمرانی و شهرسازی است.

گردان تاکید کرد: انتظار می رود با توجه به تشکیل این ستاد مدیریت شهری نقش خود را به خوبی ایفا کرده و شعار اقتصاد مقاومتی را در عمل شاهد باشیم.

سخنگوی شورای شهر همدان از در نظر گرفتن سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی با توجه به ظرفیت های موجود شهرداری در ابعاد درآمدی و هزینه ای خبر داد و گفت: تصمیمات و راهکارهای اجرایی به منظور رسیدن به اهداف، برنامه ریزی شده است.

گردان اظهار داشت: ترکیب اعضای این ستاد شامل تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر همدان، معاونان، مدیران مناطق چهارگانه، مدیران عامل سازمان های وابسته به شهرداری و تعدادی از کارشناسان حوزه های مختلف شهرداری است واز مدیران و کارشناسان ارگانهای دولتی برای حضور در ستاد دعوت شده است.

وی با بیان اینکه دبیرخانه ستاد برعهده معاونت شهرسازی ومعماری شهرداری است، اضافه کرد: مهمترین رویکردهای این ستاد شامل شناسایی ظرفیتهای درآمدی وهزینه ای شهرداری به‌عنوان نهاد اصلی مدیریت شهری است.

سخنگوی شورای شهر همدان تصمیم گیری و ارائه راهکارهای اجرایی مناسب برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، استفاده بهینه از ظرفیتهای نیروی انسانی شهرداری و ایجاد زمینه مناسب و شفاف برای جلب مشارکتهای مردمی و سرمایه گذاران را از دیگر رویکردها عنوان کرد.

گردان افزود: تهیه بسته های سرمایه گذاری برای تحقق طرحهای توسعه شهری، هماهنگی و ارتباط موثر با اصناف ومشاغل برای ایجاد درآمدهای پایدار، ایجاد رویکرد کاربردی برای شهرداری در امور مربوط به مشارکت وسرمایه گذاری و منطقی کردن سهم عوارض شهرداری در هزینه تولید پروژه های خاص و کلان مقیاس از دیگر رویکردهای مهم ستاد اقتصاد مقاومتی شهرداری همدان است.