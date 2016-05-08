به گزارش خبرنگار مهر، یحیی عیدی بیرانوند پیش از ظهر یکشنبه در مراسم روز نکوداشت خرم آباد در سخنانی با بیان اینکه با اقدامات و پیگیری های صورت گرفته از سوی مدیریت ارشد لرستان و دستگاههای اجرایی لرستان شعار تبدیل لرستان از معبر گردشگری به عنوان مقصد گردشگری تحقق یافت اظهار داشت: با این اقدامات شهر خرم آباد به عنوان یکی از هفت شهر برتر حوزه گردشگری کشور طی امسال انتخاب شد.

وی با بیان اینکه این انتخاب برای مردم خرم آباد یک افتخار محسوب می شود عنوان کرد: در این راستا با پیشنهاد مدیریت ارشد لرستان و ارائه آن به شورای شهر خرم آباد نامگذاری ۲۰ اردیبهشت هر سال به عنوان «روز نکوداشت خرم آباد» به تصویب رسید.

شهردار خرم آباد با تاکید بر اینکه استان لرستان ظرفیتهای مناسب و فراوانی در حوزه گردشگری دارد گفت: اگر از این ظرفیتها استفاده کنیم به طور حتم وضعیت شهرهای استان از وضعیت موجود بسیار بهتر خواهد شد.

عیدی بیرانوند با بیان اینکه خرم آباد با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیتهای موجود در حوزه گردشگری در راستای توسعه استان و همچنین شهر خرم آباد بیان داشت: به طور حتم توجه به حوزه گردشگری می تواند موجب رونق اقتصادی استان و افزایش سطح درآمد مردم شود.