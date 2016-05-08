نخستین کلکتور صنعتی پیشرفته در کشور ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی ریاست جمهوری، محمود یعقوبی، مجری پروژه ساخت «کلکتور صنعتی پیشرفته» درباره این پروژه اظهار کرد: پروژه ساخت، نصب و راهاندازی کلکتور صنعتی پیشرفته به طول ۱۰۰ متر و قطر دهانه ۶ متر در محل نیروگاه خورشیدی وزارت نیرو در شیراز در دست انجام است.
یعقوبی عنوان کرد: این کلکتور از جمله کلکتورهایی است که در نیروگاههای گرمایی خورشیدی در دنیا استفاده میشود و کشور ما نیز با تلاش محققان، برای نخستین بار به دانش و فناوری ساخت این کلکتور دست پیدا کرده و در حال حاضر این توانایی وجود دارد که در صورت احداث نیروگاه خورشیدی مگاواتی، نمونه اصلی کلکتورهای آن در کشور ساخته شود.
عضو پیوسته فرهنگستان علوم گفت: کلکتورهای سهموی کوچک در اکثر کشورها ساخته میشود اما این نوع تنها در کشورهای محدودی همچون آلمان، اسپانیا و ایتالیا طراحی و ساخته میشود وکشورهای منطقه نیز فناوری ساخت این کلکتور را ندارند.
وی خاطرنشان کرد: در یک مرزعه خورشیدی تعداد ۱۰۰ کلکتور کار بویلر را انجام میدهند و بخارتولیدی در نهایت برق تولید میکند؛ البته بخار تولیدی توسط آنها فقط در نیروگاهها کاربرد ندارد بلکه میتوان استفادههای دیگری مانند تأمین آب گرم نیز انجام داد.
عضو هیات علمی دانشگاه شیراز پایین بودن قیمت گاز و برق در کشور را عاملی برای سرمایهگذاری کمتر بر روی حوزه انرژیهای تجدیدپذیر دانست و گفت: ایران کشوری نفت خیز است که انرژی با قیمت پایین و یارانه بالا نسبت به دنیا در اختیار مصرف کننده قرار میگیرد. بنابراین سرمایهگذاری بر روی بخشهای دیگر تولید انرژی کمتر است و لذا بایدقیمتها به قیمت جهانی نزدیک شود.
یعقوبی با بیان اینکه آنچه امروزه دنیا را دچار متحول کرده حرکت به سمت استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر است،افزود: در این مسیر بحث قیمت مهم نبوده بلکه مسائل مهمتری همچون بحث آلایندهها، آلودگی، گرمایش زمین و تغییر اقلیم مطرح است. بنابراین این مسائل کشورها را مجبور کرده علی رغم گرانتر بودن انرژیهای تجدیدپذیر به سمت استفاده از این منابع حرکت کنند.
وی اظهار کرد: در کشور مابه دلیل در دسترس بودن منابع نفتی، سیاستگذاری و فرهنگسازی مناسبی در این زمینه وجود نداشته و علیرغم اینکه ایران از نظر سرانه تولید آلاینده جزء ۱۰ کشور اول است، کمتر به سراغ استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر رفتیم.
یعقوبی با اشاره به اینکه در کشور ما قابلیت و پتانسیل تولید ۶۰ هزار مگاوات برق از طریق نیروگاههای حرارتی خورشیدی وجود دارد گفت:در کشور ما نیروگاه حرارتی خورشیدی وجود ندارد اما چند سالی است که توجه به سمت استفاده از سیستمهای فتوولتاییک معطوف شده که البته قابل مقایسه با کشورهای منطقه نیست حتی ترکیه بسیار در استفاده از این انرژیها پیشی گرفته اما در ایران ظرفیتهای خالی زیادی در استفاده از انرزی خورشیدی وجود دارد که باید در سیاستگذاری و برنامهریزیها در نظر گرفته شود.
عضو هیات علمی دانشگاه شیراز بیان کرد: ظرفیت تولید برق خورشیدی توسط سیستمهای فتوولتاییک در دنیا از مرز ۲۲۰ گیگاوات گذشته و ما با توجه به پتانسیلهای بسیار زیادی که در کشور وجود دارد، باید در جهت استفاده از آنها گامهای جدی و عملی برداریم.
