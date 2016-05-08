به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید امروز یک‌شنبه در بازار یک میلیون و ۳۹ هزار و ۵۰۰ تومان، طرح قدیم یک میلیون و ۳۹ هزار تومان، نیم سکه ۵۳۳ هزار تومان، ربع سکه ۲۹۱ هزار تومان و سکه گرمی ۱۹۵ هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۱۰۶ هزار و ۱۱۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی (دیروز) ۱۲۸۸ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۵۱ تومان، هر یورو را ۳۹۵۰ تومان، هر پوند را ۴۹۷۸ تومان، لیر ترکیه ۱۲۱۸ تومان و درهم امارات را ۹۴۲ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز یک‌شنبه

(قیمت‌ها به تومان)