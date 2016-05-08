به گزارش خبرنگار مهر، یحیی عیدی بیرانوند ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در حال حاضر احداث ۱۱۰ هکتار فضای سبز در شهر خرم آباد در دستور کار قرار دارد.

وی بیان داشت: این در حالیست که میزان احداث فضای سبز خرم آباد از ابتدای فعالیت شهرداری خرم آباد تا کنون ۱۱۰ هکتار بوده است.

شهردار خرم آباد در بخش دیگری از سخنان خود به میزان سرمایه گذاری صورت گرفته در حوزه مسکن و همچنین گردشگری خرم آباد اشاره کرد و بیان داشت: کل این سرمایه گذاری معادل یک سال بودجه عمرانی لرستان است.

عیدی بیرانوند ادامه داد: یکی از طرحهای حوزه گردشگری که در خرم آباد در حال اجرا بوده برج های دوقلو است که با مشارکت بخش خصوصی بعد از تصویب در شورای شهر خرم آباد و همچنین حمایت استاندار در خرم آباد در حال اجرا بوده که می تواند یک برند برای استان لرستان باشد.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از احداث چهار تقاطع غیر همسطح از سوی قرارگاه خاتم الانبیاء در شهر خرم آباد خبر داد.