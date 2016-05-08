  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۳:۵۱

اسلامیان می‌توانست کمک حال باشد؛

فوتبال یک حامی خوب را از دست داد/ آیا ارتباط با دولت قطع می‌شود؟

فوتبال یک حامی خوب را از دست داد/ آیا ارتباط با دولت قطع می‌شود؟

رای نیاوردن محمود اسلامیان برای نایب رئیسی فدراسیون فوتبال یک شکست برای او نبود بلکه بیشتر از اسلامیان این فوتبال بود که از این رای نیاوردن ضرر خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود اسلامیان که با وجود داشتن سوابق ورزشی و مدیریت در باشگاه های اصفهانی بیشتر به عنوان یک چهره سیاسی - اقتصادی شناخته می شود، برای نایب رئیسی مهدی تاج در انتخابات فدراسیون فوتبال شرکت کرد اما نتوانست از مجمع رای اعتماد بگیرد و به ناچار فوتبال را ترک خواهد کرد.

هر چند این امکان وجود دارد که مهدی تاج بخواهد از وی در فدراسیون استفاده کند اما آنچه مسلم است، از رای نیاوردن محمود اسلامیان فوتبال بیشتر ضرر خواهد کرد تا خود او. اسلامیان که مدیرعامل صندول بازنشستگی کشور است، رابطه نزدیکی با دولت دارد و همین رابطه می توانست به سود فوتبالی باشد که رابطه نداشتن با دولت یکی از بزرگترین نقطه ضعف‌هایش است.

شاید زمانی که اعضای مجمع آرای خود را به صندوق می‌انداختند به این فکر نمی‌کردند که فوتبال چه حامی خوبی را از دست خواهد داد. قطعا بودن اسلامیان در هیات رئیسه و مجموعه‌ای که هیچکدامشان رابطه قوی با دولت ندارد به سود فوتبال بود.

بررسی سوابق هیات رئیس نشان می دهد که هیچکدام از آنها افرادی نزدیک به دولت نیستند که بتوانند برای فوتبال مثمرثمر باشند. اسلامیان می توانست این رابطه ضعیف و کم رمق را به یک رابطه خوب به سود فوتبال تبدیل کند اما افسوس که برخی کج سلیقگی ها او را از فوتبال گرفت.

کد مطلب 3619519
رضا خسروي

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها