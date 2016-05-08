به گزارش خبرنگار مهر، محمود اسلامیان که با وجود داشتن سوابق ورزشی و مدیریت در باشگاه های اصفهانی بیشتر به عنوان یک چهره سیاسی - اقتصادی شناخته می شود، برای نایب رئیسی مهدی تاج در انتخابات فدراسیون فوتبال شرکت کرد اما نتوانست از مجمع رای اعتماد بگیرد و به ناچار فوتبال را ترک خواهد کرد.

هر چند این امکان وجود دارد که مهدی تاج بخواهد از وی در فدراسیون استفاده کند اما آنچه مسلم است، از رای نیاوردن محمود اسلامیان فوتبال بیشتر ضرر خواهد کرد تا خود او. اسلامیان که مدیرعامل صندول بازنشستگی کشور است، رابطه نزدیکی با دولت دارد و همین رابطه می توانست به سود فوتبالی باشد که رابطه نداشتن با دولت یکی از بزرگترین نقطه ضعف‌هایش است.

شاید زمانی که اعضای مجمع آرای خود را به صندوق می‌انداختند به این فکر نمی‌کردند که فوتبال چه حامی خوبی را از دست خواهد داد. قطعا بودن اسلامیان در هیات رئیسه و مجموعه‌ای که هیچکدامشان رابطه قوی با دولت ندارد به سود فوتبال بود.

بررسی سوابق هیات رئیس نشان می دهد که هیچکدام از آنها افرادی نزدیک به دولت نیستند که بتوانند برای فوتبال مثمرثمر باشند. اسلامیان می توانست این رابطه ضعیف و کم رمق را به یک رابطه خوب به سود فوتبال تبدیل کند اما افسوس که برخی کج سلیقگی ها او را از فوتبال گرفت.