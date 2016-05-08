کارخانه سیمان شهرداری همدان تعیین تکلیف شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تبریزی ظهر یکشنبه در کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری شورای شهر همدان با تاکید بر اینکه برای ایجاد درآمدهای پایدار می توان با سرمایه گذاری های مشارکتی واحدهای تولیدی جانبی را در کنار کارخانه سیمان شهرداری همدان ایجاد کرد، گفت: می توان در کنار کارخانه سیمان شهرداری همدان احداث کارخانه هایی همچون تهیه مصالح دانه بندی برای بتن و آسفالت را مدنظر قرار دارد.

وی توجه به ساخت کارگاه یا کارخانه تهیه قطعات و کف پوشهای بتنی و نیز در صورت تایید کارشناسان کشاورزی ایجاد فضای سبز و نهالستان را نیز در کنار این کارخانه مورد اشاره قرار داد.

وی با اشاره به واردات چوب های صنعتی به کشور افزود: نهال ها از رشد قابل توجهی برخوردارند و در یکسال برداشت می شوند و این ظرفیت خوبی برای سرمایه گذاری در بخش زیست محیطی نیز هست که می توان در کنار کارخانه سیمان در این زمینه سرمایه گذاری کرد.

رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری شورای شهر همدان با اشاره به اهمیت گردشگری سلامت نیز گفت: با توجه به پیشنهاد پروفسور سمیعی برای احداث بیمارستان تخصصی باید از این اقدام خداپسندانه استقبال کرد چراکه این امر سرمایه گذاری برای سلامت مردم استان است و علاوه بر این جذب توریست سلامت را نیز به دنبال دارد.

گردشگری سلامت افزایش درآمدهای پایدار را به دنبال دارد

محمد تبریزی اضافه کرد: گردشگری سلامت افزایش درآمدهای پایدار و رونق اقتصادی را به دنبال دارد.

تبریزی با تاکید بر اختصاص زمین برای احداث شهرک سلامت افزود: می توان شهرک سلامت را در نزدیکی فرودگاه همدان، ایستگاه قطار و در مسیر شاهراهی که همدان را به استانهای همجوار وصل می کند احداث کرد تا غرب کشور را پوشش داده و مشاغل جانبی را نیز به حرکت درآورد.

تبریزی با اشاره به پروژه سرمایه گذاری ساخت کمپ های اقامتی باغ میوه همدان، از تعطیلی عملیات اجرایی آن گلایه کرد و افزود: نباید فرصت را از دست داد چرا که زمان حضور مسافران در شهر تقریبا اوایل پاییز پایان می یابد و کندی روند اجرایی آن توجیه اقتصادی ندارد و شهرداری باید پیگیر این موضوع باشد.

وی همچنین بر مصوبه نصب پارکینگ های هوشمند طبقاتی در سطح شهر اشاره کرد و یادآور شد: شهرداری باید طبق مصوبه حداقل یک نمونه از پارکینگ مکانیزه را در محوطه شریف الملک برای خودروهای خود نصب کند تا حداقل مدل و الگویی برای نصب در دیگر نقاط شهر باشد .

شورا و شهرداری از سرمایه گذاران بخش خصوصی حمایت می کند

رئیس شورای شهر همدان نیز در این جلسه با اشاره به حمایت شورا و شهرداری از سرمایه گذاران بخش خصوصی اظهار داشت: همدان آسایش و امنیت خوبی برای سرمایه گذاری دارد.

علی اکبر نظری با تاکید بر اینکه شورا از سازمان سرمایه گذاری حمایت می کند، افزود: احداث شهرک سلامت علاوه بر درآمدهای پایدار شهری در معرفی همدان در سطح بین المللی نقش دارد.

مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری شهرداری همدان نیز به ارائه گزارشی از وضعیت کارخانه سیمان شهرداری پرداخت و گفت: پروژه کارخانه سیمان شهرداری سرمایه گذاری مشارکتی است که طرح مطالعاتی این پروژه آماده شده و فراخوان آن برای سرمایه گذاری بزودی منتشر می شود.

اکبر رنجبران اضافه کرد: همچنین برای طرح پیشنهادی پروفسور سمیعی مکانی در نظر گرفته شده است.