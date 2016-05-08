به گزارش خبرنگار مهر، برنامه «روبه راه» کاری از گروه امور اجتماعی شبکه دو با اجرای مژده لواسانی و تهیه کنندگی محمدرضا ماندگاران امشب ۱۹ اردیبهشت بعد از خبر ۲۰:۳۰ حدود ساعت ۲۱ میزبان فرهاد آییش می شود.

این برنامه که شهرت را موضوع اصلی گفتگو قرار داده است بنا دارد امشب با حضور فرهاد آییش بازیگر تلویزیون و سینما درباره تواضع و مردمی بودنش روی آنتن زنده شبکه ۲ سیما به گفتگو بنشیند.

«روبه راه» برنامه ای با مضمون اجتماعی است که از شنبه تا سه شنبه یک موضوع مبتلابه جامعه را با حضور چهره های مردمی، افراد شاخص، مسئولان و كارشناسان از جنبه ها و زوایای مختلف مورد بررسی قرار می دهد.

