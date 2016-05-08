  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۴:۰۱

فرهاد آییش در «رو به راه» از تواضع و مردمی‌ بودن می‌گوید

فرهاد آییش در «رو به راه» از تواضع و مردمی‌ بودن می‌گوید

فرهاد آییش امشب ۱۹ اردیبهشت به برنامه «رو به راه» می رود تا روی آنتن زنده درباره تواضع و مردمی بودن صحبت کند.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه «روبه راه» کاری از گروه امور اجتماعی شبکه دو با اجرای مژده لواسانی و تهیه کنندگی محمدرضا ماندگاران امشب ۱۹ اردیبهشت بعد از خبر ۲۰:۳۰ حدود ساعت ۲۱ میزبان فرهاد آییش می شود.

این برنامه که شهرت را موضوع اصلی گفتگو قرار داده است بنا دارد امشب با حضور فرهاد آییش بازیگر تلویزیون و سینما درباره تواضع و مردمی بودنش روی آنتن زنده شبکه ۲ سیما به گفتگو بنشیند.

«روبه راه» برنامه ای با مضمون اجتماعی است که از شنبه تا سه شنبه یک موضوع مبتلابه جامعه را با حضور چهره های مردمی، افراد شاخص، مسئولان و كارشناسان از جنبه ها و زوایای مختلف مورد بررسی قرار می دهد.

«روبه راه» کاری است از گروه امور اجتماعی که از شنبه تا سه شنبه ساعت ۲۱ پخش می شود.

کد مطلب 3619535
محیا رضایی کلانتری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها