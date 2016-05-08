اجرای «بیرون پشت در» در تماشاخانه ایرانشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «بیرون پشت در» که دوم اردیبهشت ماه به دعوت کمپانی اشتاتس تیاتر در کالسروه آلمان روی صحنه رفته بود از ۶ خرداد هر شب ساعت ۲۱ در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه می‌رود.

توماج دانش‌بهزادی، مهران امام‌بخش، حسین کشفی، بهرنگ شگرف‌کار، حمید حبیبی‌فر، سهراب دانش‌بهزادی، علیرضا قنبری، متاب جورابچی، نعیمه دوستی، عماد قرهی در این نمایش به ایفای نقش می پردازند.

نمایش «بیرون پشت در» که دو سال پیش در سالن حافظ روی صحنه رفته بود، جایزه اول بازیگری مرد، جایزه اول طراحی صحنه، جایزه اول طراحی لباس و جایزه ویژه سی‌ و سومین جشنواره تئاتر فجر را دریافت کرد. گریم نمایش «بیرون پشت در» نیز به عنوان گریم برگزیده سال ۹۳ از سوی انجمن گریم و ماسک انتخاب شد.

نمایشنامه «بیرون پشت در» یک روز پس از مرگ بورشرت یعنی ۲۱ نوامبر سال ۱۹۴۷ میلادی روی صحنه رفت. این اثر نمایشی راویتگر زندگی مردانی است که از جنگ جهانی دوم جان سالم به در برده اند اما به واسطه شرایط تلخ و دردناکی که پس از جنگ برای آنها به وجود آمده، زندگی از کشته شدن در جنگ برایشان تلخ تر شده است.