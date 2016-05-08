همکاری تهران و پاریس درباره بیماریهای عفونی و روش های جدید ژنتیک

به گزارش خبرگزاری مهر، این موافقتنامه با حضور دکتر علی جعفریان رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران و پروفسور دیدار حسین (Didier Houssin) نماینده مجموعه بیمارستانهای دانشگاهی پاریس Assistance publique - Hôpitaux de Paris رسید.

در این نشست پس از معرفی نظام آموزشی و درمانی ایران و فرانسه، مذاکراتی درخصوص تبادلات علمی و برگزاری دوره های آموزشی مشترک صورت گرفت.

دکتر علی جعفریان رئیس دانشگاه علوم تهران نیز درباره مجموعه بیمارستان های پاریس یادآور شد: بیمارستان های دانشگاهی پاریس زیر نظر این موسسه که بیش از ۱۰۰ سال قدمت دارد ارایه خدمت می کنند.

وی با اشاره به سابقه آشنایی دو مرکز تهران و پاریس گفت: با پروفسور حسین در پاییز سال گذشته نیز ملاقات داشتیم و درخصوص چگونگی همکاری مشترک مذاکره کردیم و امروز جزئیات این همکاری ها مورد بررسی و تفاهم قرار گرفت.

جعفریان برگزاری کارگاه و کنفرانس مشترک با موضوعات مدیریت بیمارستانی، بیماری های عفونی، روش های جدید ژنتیک و اورژانس و بالایا را چهار محور مورد تفاهم در این نشست عنوان کرد و افزود: براساس این تفاهم نامه، از آنان دعوت شد در کنفرانس مدیریت بیمارستانی که مرداد ماه برگزار می شود شرکت کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، این تفاهم نامه را فرصتی برای تبادلات علمی دانست و افزود: با توجه به ارتباط خوبی که میان ایران و فرانسه برقرار شده، امیدوارم امضا این تفاهم نامه، امکان برخورداری بیشتر از تجربیات آنان و فرصت تبادل استاد و دانشجو را نیز فراهم کند.