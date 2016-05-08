یک سال آموزش زیست محیطی حکم یک قاضی دادگاه برای متخلف شکار

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی،مهدی جمعه پور گفت: فردی که اقدام به زنده گیری دو قطعه کبک کرده بود، در دادگاه از اینکه اقدام وی خلاف مقررات بوده و جرم محسوب می شود اظهار بی اطلاعی کرد.

جمعه پور ادامه داد: بر همین اساس قاضی دادگاه بخش کوهسرخ نظر به عدم سوابق کیفری متهم، قرار تعلیق متخلف را به مدت یک سال مشروط به کسب آموزش های لازم و اطلاع از قوانین شکار و صید مورد تأئید حفاظت محیط زیست کاشمر صادر کرد.

رئیس حفاظت محیط زیست کاشمر همچنین گفت: در رای دیگر صادره توسط دادگاه بدوی بخش کوهسرخ، افرادی که اقدام به شکار یک راس قوچ وحشی و حمل و استفاده از بیسیم قاچاق کرده بودند به شش ماه حبس تعزیری جهت شکار غیرمجاز و جهت نگهداری تجهیزات غیرمجاز نظامی ( بیسیم های اختصاصی ) نیز به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم شدند.