به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه نشست فرآیند قانونگذاری الزامات و راهکارها که با حضور محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و منتخبین مجلس دهم برگزار شد، منتخبین، انتقاداتی را نسبت به وضعیت اقتصادی کشور و اقدامات دولت بیان کردند.

فلاحت پیشه با انتقاد از عدم ارائه لایحه ای مستقل در خصوص برنامه ششم توسعه، گفت: اگر لایحه مستقل ارائه نشود، وظایف و اهداف مشخص نیست و قابل نظارت نیز نخواهد بود.

در ادامه، کریمی منتخب مردم اراک تقدیم لایحه احکام برنامه ششم توسعه به جای لایحه برنامه ششم توسعه از سوی دولت را برداشت جدید دولت از قوانین مادر و قانون اساسی خواند و به این اقدام انتقاد کرد.

خدابخش نماینده الیگودرز نیز این اقدام دولت را کلک رشتی خواند و گفت: قانون برنامه و بودجه صراحت دارد که دولت باید لایحه ۵ ساله ششم را به مجلس ارائه کند اما دولت کلک رشتی زده و لایحه احکام ارائه داده است.

منتخبان دیگر نیز نسبت به اقدام دولت در کاهش تورم به قیمت رکود انتقاد کرده و اعلام داشتند سرعت کاهش تورم با سرعت تعطیلی کارخانه ها برابر است.

یک منتخب گفت: ۸ میلیون کارگر با حقوق زیر فقر زندگی می کنند.

میرزاده نماینده گرمی نیز با انتقاد از شاخص های توزیع بودجه گفت: باید اعلام شود که شاخص های توزیع بودجه بین دستگاه ها و شهرستان ها چیست و چرا باید با چانه زنی بودجه استانها تقسیم شود.

منتخب دیگری نیز خواستار تشکیل فراکسیون مرزنشینان شد و تاکید کرد: اگر در برنامه ششم برای مناطق مرزی کشور فکری نشود، بحران امنیتی و مهاجرت ایجاد خواهد شد.

موسوی لارگانی منتخب مردم فلاورجان نیز با دفاع از بررسی لایحه برنامه ششم در مجلس نهم گفت: لایحه برنامه پنجم توسعه نیز در روزهای پایانی مجلس هشتم به تصویب رسید. کمیسیون تلفیق برنامه در جلسات پی در پی صبح و بعد از ظهر لایحه برنامه را بررسی کردند.

وی همچنین با انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت گفت: برای مردم متوسط رو به پائین، تورم ۱۱ درصدی قابل درک نیست. نان سنگکی که از ۳۰۰ تومان به ۱۲۰۰ تومان افزایش قیمت یافته است را مردم می بینند.

جلیل مختار منتخب مردم آبادان نیز نسبت به عدم تخصیص ردیف مستقل برای توسعه آبادان و خرمشهر انتقاد کرد و گفت: رئیس جمهور در بهمن ماه سال ۹۲ دستور این اقدام را صادر کردند تاکنون در این خصوص اقدامی انجام نشده است.

منتخب مردم اصفهان نیز خواستار بررسی انحرافات دولت از برنامه پنجم توسعه شد و گفت: دولت اعلام می کند نرخ تورم را کاهش داده است اما کشور دچار رکود تورمی شده است.

در ادامه محمد باقر نوبخت در پاسخ به این تذکرات گفت: آنچه از سوی دولت به عنوان لایحه برنامه به مجلس تقدیم شده است، حاوی دو بخش سند برنامه و احکام برنامه است.

وی با بیان اینکه این اسناد قابل تصویب نیست، گفت: مجلس برنامه پنجم توسعه را تمدید کرد و کمیسیون تلفیق اقدام به بررسی برنامه ششم نمود.

وی تاکید کرد: یک سری احکام به مجلس برای برنامه ششم توسعه ارائه شده بود که کلیات آن در اولین جلسه کمیسیون تلفیق برنامه به تصویب رسید و چند ماده نیز به آن اضافه شد.

وی با دفاع از عملکرد اقتصادی دولت گفت: تورم را به زیر ۱۰ درصد کاهش داده و رشد اقتصادی منفی را به رشد مثبت تبدیل کردیم.

وی با انتقاد از ایجاد تشکیک در آمارهای اقتصادی دولت گفت: رئیس مرکز آمار جهت ارائه گزارش دقیقی در خصوص آمار و ارقام به مجلس دعوت خواهد شد.

وی همچنین با تاکید بر لزوم توجه به مناطق مرزی گفت: سالانه ۶ هزار میلیارد تومان به مهار آبهای مرزی در بودجه سنواتی اختصاص داده شده است.