برنامه کامل اردوی تیم ملی والیبال در فرانسه اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال ایران خود را برای مسابقات انتخابی المپیک که از هشتم خردادماه به میزبانی ژاپن برگزار می شود، آماده می کند. نخستین اردوی برون مرزی تیم ملی والیبال از روز دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه با اعزام تیم به فرانسه آغاز می شود که به مدت هفت روز ادامه خواهد داشت.

ملی پوشان کشورمان ساعت ۹ و ۱۵ دقیقه صبح ۲۰ اردیبهشت ماه از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) تهران را ترک می کنند و ساعت ۱۲ و ۴۰ دقیقه به وقت محلی و ساعت ۱۵ و ۱۰ دقیقه به وقت ایران به فردوگاه شارل دوگل پاریس خواهند رسید.

ملی پوشان کشورمان از فرودگاه پاریس با اتوبوس راهی شهر تورکوئینگ فرانسه می شوند که در ۲۵۰ کیلومتری پاریس قرار دارد و در هتل مرکور این شهر اقامت خواهند داشت.

تیم ملی والیبال ایران در مدت ۷ روز اقامت در فرانسه ضمن ادامه تمرینات آماده سازی خود در دو شهر «تورکوئینگ» و «هارنس» در دو دیدار دوستانه و تدارکاتی به مصاف تیم ملی والیبال فرانسه قهرمان لیگ جهانی سال ۲۰۱۵ می رود. این دیدارها ساعت ۲۰ و ۱۸ (به وقت محلی) ۲۲ و ۳۰ دقیقه و ۲۰ و ۳۰ دقیقه به وقت ایران در روزهای جمعه و شنبه ۲۴ و ۲۵ اردیبهشت ماه برگزار می شود.

ملی پوشان کشورمان در روزهای ۲۱ تا ۲۳ اردیبهشت ماه نیز تمرینات خود را در دو نوبت صبح ( ۹ و ۳۰ دقیقه تا ۱۱به وقت محلی و ۱۲ تا ۱۳ و ۳۰ دقیقه به وقت ایران ) و عصر (۱۵ و ۳۰ دقیقه تا ۱۷ به وقت محلی و ۱۸ تا ۱۹ و ۳۰ دقیقه به وقت ایران) پیگیری می کنند. تیم ایران در نوبت صبح روزهای جمعه و شنبه ۲۴ و ۲۵ اردیبهشت ماه نیز تمرین سبکی خواهد داشت.

تیم ملی والیبال ایران ساعت ۱۲ و ۲۰ دقیقه به وقت محلی و ۱۴ و ۵۰ دقیقه به وقت ایران در روز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه پاریس را به مقصد تهران ترک می کند و ساعت ۱۸ و ۴۵ دقیقه وارد فرودگاه امام خمینی (ره) تهران خواهد شد.