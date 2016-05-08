توزیع کتاب های مسابقه ملی کتابخوانی رضوی در کتابخانه های کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل احمدی ظهر امروز یکشنبه در نخستین جلسه استانی کمیته برنامهریزی جشنواره کتابخوانی رضوی در سنندج گفت: این جشنواره به منظور ترویج فرهنگ رضوی، گسترش فعالیتهای فرهنگی مرتبط با حضرت امام رضا(ع) و شناسایی، معرفی و گرامیداشت تولیدکنندگان و پدیدآورندگان آثار برتر مرتبط با فرهنگ رضوی هر سال برگزار می شود.
وی عنوان کرد: مسابقه کتابخوانی رضوی از سری برنامههای جشنواره بین المللی امام رضا(ع) است که کردستان هم آمادگی لازم برای برگزاری این مسابقه را دارد.
وی ادامه داد: از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره آشنایی بیشتر کودکان، نوجوانان و خانوادهها با سبک زندگی رضوی است که این مهم نیز در راستای هدف نهایی نهاد مبنی بر ترویج فرهنگ کتابخوانی است.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کردستان افزود: در جشنواره رضوی امسال مسابقه ملی کتابخوانی با محوریت زندگانی و سیره حضرت رضا(ع) ویژه ردههای سنی مختلف برگزار می شود.
احمدی به منابع برگزاری مسابقه ملی کتابخوانی رضوی اشاره کرد و اظهارداشت: در این دوره از جشنواره، سه کتاب «امام علی بن موسی الرضا(ع)»، «اعترافات غلامان» و «دوست مهربان کبوترها» برای مخاطبان و علاقمندان به شرکت در این مسابقه معرفی شده است.
وی از توزیع کتاب های مسابقه در کتابخانه های عمومی سطح استان خبر داد و بیان کرد: کتاب های مسابقه علاوه بر اینکه در کتابخانه ها توزیع می شود در سایت نهاد کتابخانه های عمومی کشور به آدرس اینترنتی http://www.iranpl.ir/ به صورت pdf در دسترس است.
وی اعلام کرد: علاقمندان به شرکت در این مسابقه میتوانند تا تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۳۹۵، پاسخنامه را به نزدیکترین کتابخانه عمومی تحویل دهند و یا به نشانی الکترونیک razavi@iranpl.ir ارسال کنند.
مدیرکل کتابخانههای عمومی کردستان اضافه کرد: کتابخانه های عمومی به منظور برگزاری هر چه بهتر این جشنواره نیازمند همکاری و مشارکت نهادهای و سازمان های دولتی و مردم نهاد است.
جشنوارة کتابخوانی رضوی هرسال به مناسبت سالروز میلاد حضرت علیبن موسیالرضا(ع) و حضرت فاطمه معصومه(س) و همزمان با دهه کرامت، توسط نهاد کتابخانههای عمومی کشور، با همکاری بنیاد بینالمللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میشود.
