به گزارش خبرگزاری مهر، انیمیشن «باید گشت» با تکنیک دو بعدی ساخته شده و در روایتی کوتاه، یادآور زیبایی و بخشندگی طبیعت است.

بابک نکویی درباره انیمیشن «باید گشت» گفت: این انیمیشن روی ترانه‌ای از «شهر موشها ۲» تولید شد و در زمان اکران فیلم در ابتدای آن پخش می‌شد. این انیمیشن کودکان را ترغیب می‌کرد تا از طبیعت و گردش در طبیعت لذت ببرند. موسیقی این اثر را بهرام دهقانیار ساخته و شعر آن را هنگامه مفید گوینده صدای مادر بزرگ در سریال «خانه مادر بزرگه» سروده است.

هیات انتخاب بخش سینمای ملی جشنواره فیلم «سبز» متشکل از فرزاد توحیدی، مهرداد زاهدیان، جعفر صانعی مقدم، مهدی قربان پور، بهمن کیارستمی، وحید نصیریان و دیکرانوهی هواکیمیان است که انیمیشن‌های راه‌یافته به این جشنواره را معرفی کرده‌اند.