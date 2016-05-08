به گزارش خبرگزاری مهر، رضا قدیمی در نشست خبری در شهر آفتاب با بیان اینکه دو وظیفه اصلی در خصوص برپای نمایشگاه شهر آفتاب برعهده شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر بود در این باره گفت: یکی از وظایف اصلی این شرکت انتقال مشاغل آلاینده و مزاحم از شهر تهران است به طوری که برگزاری نمایشگاه های مختلف در شهر تهران مزاحمت های زیادی را برای مردم ایجاد می کرد اما با برپایی شهر آفتاب از این پس برای برگزاری نمایشگاه ها در شهر تهران سخت گیری به عمل می آید.

وی درباره تامین نیازهای موجود در شهر آفتاب در خصوص تامین غذا و نوشیدنی گفت: در هفتاد و پنج نقطه توزیع غذا، تنقلات و آب صورت می گیرد به طوری که هیچ گونه غذایی در این فضا پخته نمی شود بلکه تمام مواد غذای به صورت نیمه آماده و یا آماده در اختیار شهروندان قرار می گیرد.

قدیمی افزود: تنها ۱۰برند که دارای آشپزخانه صنعتی، امکانات حمل و نقل بهداشتی و نیروی انسانی ماهر بودند در جریان مزایده توانستند قرار داد ۱۰ روزه برای ارائه محصولات خود در نمایشگاه شهر آفتاب را داشته باشند و این در حالی است که در دو لایه یعنی شبکه بهداشت جنوب تهران و تیم نظارت شرکت ساماندهی از عملکرد آن ها نظارت به عمل می آورد.

حضور ناوگانی از ۱۵۰ چرخ دستی

وی به حضور ناوگانی از ۱۵۰ چرخ دستی در مجموعه شهر آفتاب اشاره کرد و گفت: این افراد داری یونیفرم خاص هستند و چرخ دستی آنها پلاک گذاری شده است و برای هر جابه جای قبض ۵ هزار تومانی صادر می شود.

مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر با بیان اینکه ۷ ایستگاه صدور قبض در نزدیکی ورودی درهای سالن ها پیش بینی شده است گفت: تعدادی چرخ غیر مجاز در مجموعه حضور پیدا کرده بودند که بلافاصله جمع آوری شده اند چرا که چرخ دارهای حاضر در نمایشگاه در خصوص حضور در نمایشگاه آموزش دیده اند.

توزیع روزانه ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار بطری آب

قدیمی درباره میزان توزیع آب در شهر آفتاب گفت: روزانه ۵۰۰تا ۷۰۰هزار بطری آب در نمایشگاه توزیع می شود و این در حالی است که طی روز پنچ شنبه یک میلیون بطری آب سرد در نمایشگاه توزیع شد.

وی اعلام کرد: ۱۲ غرفه به صورت اختصاصی برای بازدید کنندگان از نمایشگاه شهر آفتاب آب توزیع می کنند و نرخ هر بطری آب ۵۰۰ تومان تعیین شده است.

قدیمی همچنین از راه اندازی کانکس آموزش اوریگامی توسط شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران در نمایشگاه شهر آفتاب خبر داد و گفت: در این غرفه آموزش های در خصوص نحوه ی مقابل با جانوران مضر مانند موش و سگ داده می شود.

وی همچنین از حضور حامیان حیوانات در یکی از غرفه ها خبر داد و گفت: از ساعت یک تا شش عصر این افراد با اهدای شاخه گل به بازدید کنندگان در خصوص حقوق حیوانات با آن ها گفت و گو می کردند و برای ارتقای فرهنگ شهروندی و رعایت حقوق حیوانات تلاش می کنند.