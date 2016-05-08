به گزارش خبرگزاری مهر، مؤسسه خیریه محک در آستانه بیست و پنجمین سالگرد تاسیس خود کنسرت خیریه ای را روز ششم خرداد ماه با هنرمندی گروه کامکارها و مشارکت خانه موسیقی در تالار وحدت برگزار می کند.

در این کنسرت که به نوعی اولین کنسرت گروه «کامکارها» در سال جدید است، شادمانه های این گروه موسیقایی با هدف حمایت از کودکان مبتلا به سرطان میزبان دوستداران موسیقی خواهد بود. تمامی عواید حاصل از این كنسرت كه با مشاركت خانه موسیقى و حمایت مالی دو شرکت برگزار مى‌شود، به مؤسسه محك اهدا شده و صرف ارائه خدمات درمانی و رفاهی به کودکان مبتلا به سرطان می‌شود.

كنسرت ۲۵ سالگی محک ساعت ۲۱:۳۰ روز ششم خرداد ماه با هنرمندی گروه کامکارها در تالار وحدت برگزار می‌شود.