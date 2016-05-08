  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۴:۳۲

كامكارها برای ۲۵ سالگی «محک» می‌نوازند

كامكارها برای ۲۵ سالگی «محک» می‌نوازند

گروه «کامکارها» به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد تاسیس موسسه خیریه «محک» کنسرتی را در تالار وحدت برگزار می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مؤسسه خیریه محک در آستانه بیست و پنجمین سالگرد تاسیس خود کنسرت خیریه ای را روز ششم خرداد ماه با هنرمندی گروه کامکارها و مشارکت خانه موسیقی در تالار وحدت برگزار می کند.

در این کنسرت که به نوعی اولین کنسرت گروه «کامکارها» در سال جدید است، شادمانه های این گروه موسیقایی با هدف حمایت از کودکان مبتلا به سرطان میزبان دوستداران موسیقی خواهد بود. تمامی عواید حاصل از این كنسرت كه با مشاركت خانه موسیقى و حمایت مالی دو شرکت برگزار مى‌شود، به مؤسسه محك اهدا شده و صرف ارائه خدمات درمانی و رفاهی به کودکان مبتلا به سرطان می‌شود.

كنسرت ۲۵ سالگی محک ساعت ۲۱:۳۰  روز ششم خرداد ماه با هنرمندی گروه کامکارها در تالار وحدت برگزار می‌شود.

کد مطلب 3619569
علیرضا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها