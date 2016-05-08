۱۰ هزار واحد صنعتی راکد کشور به چرخه تولید باز می گردند

به گزارش خبرنگار مهر، علی یزدانی ظهر یكشنبه در جمع خبرنگاران یاسوج با بیان اینکه ۸۱ درصد واحدهای صنعتی در كشور فعال هستند، افزود: در سال جاری در راستای فعال کردن واحدهای راکد در کشور، كمیته تخصصی رونق در همه استانهای كشور تشكیل شد.

یزدانی افزود: این کمیته در همه استانها مشكلات واحدهای صنعتی غیرفعال را بررسی و راهکارهای خروج از رکود را در این واحدها ارائه می کند.

یزدانی تصریح کرد: این كمیته در استانها زیرمجموعه كارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است که در تحقق اقتصاد مقاومتی تاثیر گذار خواهد بود.

رئیس سازمان صنایع كوچك و شهركهای صنعتی ایران با بیان اینکه بخشی از واحدهای صنعتی فعال با زیر ظرفیت اسمی پروانه تاسیس خود در حال فعالیت هستند، گفت: ۸۷ هزار و ۶۵۹ واحد تولیدی در کشور دارای پروانه بهره برداری هستند.

یزدانی افزود: از این تعداد یک هزار و ۹۹ واحد وی در تملك بانکهای كشور هستند که ۲۵ درصد این واحدها نیز هم اكنون غیرفعال هستند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: تنها پنج درصد از واحدهای تولیدی در حال ساخت کشور پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد دارند.

یزدانی پیشرفت فیزیکی چهار درصد از این واحدها را بین ۶۰ تا ۸۰ درصد، شش درصد از آنها را بین ۴۰ تا ۶۰ درصد و هفت درصد را نیز بین ۲۰ تا چهار درصد عنوان کرد.

وی اظهار داشت: پیشرفت فیزیکی ۷۸ درصد از واحدهای صنعتی در دست ساخت كشور نیز بین صفر تا ۲۰ درصد است.

یزدانی افزود: تعداد شهرکها و ناحیه های صنعتی در حال بهره برداری كشور نیز ۹۴۸ واحد است.