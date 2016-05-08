دو تن مواد مخدر در بیرجند کشف شد/پاکسازی ۳۶ نقطه آلوده

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامرضا زاهدی پور ظهر یکشنبه در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان بیرجند اظهار کرد: در سال گذشته ۳۶ مورد طرح پاکسازی و کنترل محورهای مواصلاتی در راستای ایجاد امنیت اجتماعی در شهرستان بیرجند اجرا شد.

وی از کشف و ضبط دو تن و ۲۳۱ کیلوگرم انواع مواد مخدر در این مدت خبر داد و گفت: در این ارتباط یک هزار و ۵۸ قاچاقچی و خرده فروش مواد مخدر دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

اجرای طرح پاکسازی مناطق آلوده

جانشین فرمانده انتظامی بیرجند به برنامه های سال جاری نیروی انتظامی در سال جاری اشاره کرد و افزود: در سال جاری طرح پاکسازی مناطق الوده ماهیانه در دو مرحله اجرا می شود.

زاهدی پور، شناسایی مراکز توزیع مواد مخدر را یکی دیگر از برنامه های امسال عنوان کرد و گفت: همچنین امسال جمع اوری معتادان در پاتوق های تجمع آن ها در دستور کار جدی قرار دارد تا فضا برای قاچاقچیان ناامن شود.

وی با انتقاد از اینکه علی رغم اقدامات برخوردی انجام شده در حوزه کاهش تعداد معتادان توفیق چندانی حاصل نشده است، بیان کرد: در حال حاضر تعداد معتادان روز به روز در حال افزایش بوده از اینرو نیاز است حوزه پیشگیری مورد توجه جدی قرار گیرد.

پلمب قلیان خانه ها، افراد سوجود را به خانه های زیرزمینی سوق داد

جانشین فرمانده انتظامی بیرجند با اشاره به پلمب مراکز عرضه قلیان در سطح شهرستان بیرجند، عنوان داشت: این موضوع نیز مشکل گرایش جوانان به سمت مصرف قلیان را کاهش نداد و افراد سودجو به سمت خانه های زیر زمینی که هیچ گونه مجوزی ندارند سوق داده شدند.

زاهدی پور ادامه داد: بنابراین بحث توجیه و آموزش مردم به خصوص جوانان در دستور کار جدی ناجا قرار دارد.

وی با اشاره به اجرای طرح معتمدین پلیس در سطح شهرستان، بیان داشت: تدوام این طرح یکی دیگر از برنامه های امسال ناجا است و تلاش می شود که معتمدین برگزاری جلسات برای مردم و مدارس را در دستور کار قرار دهند.