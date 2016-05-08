به تصمیم دیوان داوری بین االمللی اهمیتی نمی دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، چین مصمم است بدون توجه به اینکه تصمیم دیوان داوری بین المللی چه باشد حقوق دریایی خود در دریای چین را قاطعانه دنبال کند.

هنگ لی سخنگوی وزارت خارجه چین با غیرقانونی خواندن درخواست فلیپین از دیوان بین المللی داوری برای رسیدگی به اختلافات این کشور و چین در دریای چین گفت: آنهایی که توقع دارند تصمیم دیوان داوری بین المللی موجب شود تا ما از حقوق خود کوتاه بیاییم در اشتباهند.

وی گفت: داوری هر چه که باشد غیرقانونی و بی اعتبار است. چین آن را رد خواهد کرد و هرگز آن را نخواهد پذیرفت.

وضع گیری چین پس از آن صورت می گیرد که گزارش هایی منتشر شده اند که دیوان در هفته های آینده درباره درخواست فلیپین رای خود را که به ضرر چین است اعلام خواهد کرد.

این مقام چین در عین حال بر احترام کشورش بر کنوانسیون حقوق دریاها(UNCLOS) تاکید کرده و گفت: چین قاطعانه و استوار به صیانت از حاکمیت قانون و انسجام کنوانسیون حقوق دریاها خواهد پرداخت.