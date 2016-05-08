۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۴:۲۸

با صدور اطلاعیه ای عنوان شد؛

واکنش رئیس جامعه جراحان ایران به دریافت زیرمیزی

رئیس جامعه جراحان ایران، در واکنش به اظهارات روز گذشته یکی از اعضای این جامعه جراحان مبنی بر اینکه پزشکان حق دارند زیرمیزی بگیرند، تاکید کرد: این صحبت نظر شخصی بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ایرج فاضل با صدور اطلاعیه ای به نمایندگی از جامعه جراحان ایران، اظهارداشت: اظهارات عنوان شده در حاشیه نشست خبری جامعه جراحان ایران در مورد «زیرمیزی» نظرات شخصی بوده و به هیچ وجه منعکس شده نظر جامعه جراحان نیست.

وی افزود: جامعه جراحان ایران پدیده زیرمیزی را به هر شکل آن مردود می داند ولی معتقد است باید همانند سایر ناهنجاری های اجتماعی، عوامل به وجود آورنده آن از جمله تعرفه های ناعادلانه اصلاح شود.

روز گذشته یکی از اعضای جامعه جراحان ایران در حاشیه نشست خبری پیرامون موضوع تعرفه ها، عنوان داشته بود که پزشک حق دارد هرچقدر می خواهد بگیرد حالا اسمش رومیزی باشد یا زیرمیزی.

حبیب احسنی پور

