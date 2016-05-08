آفت مگس زیتون در کشور مهار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین نشست مشترک استاندار قزوین و روسای سازمانهای جهاد کشاورزی استانهای قزوین، گیلان و زنجان و معاونان وزارت جهاد کشاورزی روز یکشنبه در سالن باغستان قزوین برگزار شد.

محمدعلی باغستانی در این نشست گفت: مفهوم اقتصاد مقاومتی در مبارزه با آفت مگس زیتون و جلوگیری از گسترش این آفت در عمل پیاده شد و با هماهنگی انجام شده میان سه استان توانستیم از بحران مگس زیتون در منطقه جلوگیری کنیم.

وی افزود: مگس زیتون از سال ۸۲ در کشور به طور جدی وارد کشور شد و در استان استان زنجان، قزوین و گیلان مستقر شد و پتانسیل زیادی برای خسارت ۱۰۰ درصدی داشت به طوری که در لیبی تا ۷۰ درصد و فلسطین تا ۶۰ درصد خسارت زد و اگر در ایران نیز رها می شد میتوانست خسارات زیادی وارد کند.

۵۹ هزار هکتار زیتون در سه استان کشور

باغستانی تصریح کرد: عمده سطح زیرکشت زیتون با مساحت ۵۹ هزار هکتار در سه استان قزوین، زنجان و گیلان است و میزان تولید نیز با ۶۳ هزار تن حدود ۶۵ درصد تولید زیتون در این سه نقطه قرار دارد.

باغستانی یادآورشد:درسال ۹۲ میزان خسارت آفت مگس زیتون حدود ۳۵ درصد بود که با هماهنگی و تلاش جدی انجام شده توسط سازمانهای جهاد سه استان خوشبختانه این خسارت به زیر نیم درصد رسید که موفقیت بزرگی محسوب می شود.

جلوگیری از خسارت ۲۰ هزار تن محصول زیتون

وی گفت: اگر مبارزه با آفت مگس زیتون مدیریت نمی شد بیش از ۲۰ هزار تن زیتون در سه استان از آفت مگس زیتون آسیب می دید که با نرخ هر کیلو ۴۰۰۰ تومان حدود ۸۰ میلیارد تومان خسارت جلوگیری شد که این رقم در جیب کشاورزان باقی ماند.

باغستانی تصریح کرد: با اختصاص سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای مبارزه با آفت مگس زیتون توانستیم از این آفت خسارت زا ممانعت کنیم.

وی اضافه کرد: شرایط آب و هوایی، مدیریت هماهنگ و منطقی و تلاش مجدانه کارشناسان و مسئولان جهاد موجب شد آفت را کنترل کنیم و نگذاریم باغداران خسارت ببینند.

رئیس سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی اظهارداشت: سال ۹۴ در مبارزه با آفت مگس زیتون بخوبی پشت سر گذاشته شد و با پیش آگاهی و پایش، اصلاح باغات و سم پاشی امیدواریم امسال نیز مشکل خاصی نداشته باشیم.

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت : در سال ۸۸ حدود ۷۰۰ تا۸۰۰ هزار هکتار عملیات مبارزه با زنگ زرد گندم داشتیم که با شرایط اقلیمی امسال و با توجه به بارندگیها پیش بینی می کردیم ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار هکتار عملیات مبارزه انجام شود که این گونه نشد و ۲۰ هزار هکتار عملیات مبارزه با زنگ زرد گندم انجام شد و مهمترین دلیل آن وجود شبکه پیش آگاهی در مزراع گندم بوده است.

باغستانی اضافه کرد : در دولت تدبیر و امید آفت مگس زیتون بخوبی کنترل شد و این حرکت از افتخارات وزارت جهاد در کمک به اقتصاد کشاورزان است.