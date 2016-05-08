به گزارش خبرنگار مهر، شکرالله حسن بیگی پیش از ظهر یکشنبه در نشست کارگروه حمایت از بیماران خاص استان مرکزی با تاکید بر اینکه کاهش امار ابتلا به بیماری های خاص در گرو آموزش، فرهنگسازی و ایجاد آگاهی است، اظهار داشت: در این مسیر باید از ظرفیت ها و تجربیات سازمان های مردم نهاد فعال در این حوزه بهره گرفت.

وی افزود: در سفر رئیس جمهور به استان مرکزی بیان مشکلات بیماران خاص استان را در دستور کار داریم و انجمن های حمایت از بیماران نیز در این زمینه مسائل و دغدغه های خود را تجمیع و ارائه کنند تا بتوانیم اقدام موثری را در این حوزه به انجام برسانیم.

معاون سیاسی امنیتی استاندار مرکزی بیان داشت: طی سه سال گذشته هیچ موردی از تولد کودک مبتلا به هموفیلی در استان به ثبت نرسیده و برای اینکه در سایر بیماری های خاص نیز شاهد این روند مثبت باشیم باید سطح آگاهی عمومی در این زمینه ارتقا یابد.

حسن بیگی افزود: امروز تغذیه نامناسب، کم تحرکی و دوری از ورزش و همچنین استرس ها و مشکلات روحی سبب بروز بسیاری از بیماری ها است و در این موارد باید فرهنگ سازی و آموزش جدی در جامعه صورت گیرد.

وی خاطرنشان ساخت: دستگاه های مسئول در کمیته حمایت از بیماری های خاص استان باید پیگیری کنند تا در شهرستان ها نیز جلسات مربوط به این حوزه برگزار و وضعیت هر منطقه بررسی شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار مرکزی افزود: فقدان بخش پیوند اعضا نیز یکی از مسائلی است که در این حوزه باید توسط دانشگاه علوم پزشکی استان مورد پیگیری قرار گیرد.