به گزارش خبرنگار مهر، ندا واشیانیپور پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به تجلیل از ۳۳ کارگر نمونه شهرداری در یکصد و سی و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: همچنین در این جلسه علنی دو لایحه به همراه پیشنهاد طرح پژوهشی نیز مورد بررسی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه بررسی لایحه طرح پژوهشی تدوین سند تبلیغات شهری اصفهان از جمله اتفاقات جلسه علنی دیروز شورای اسلامی شهر اصفهان بود، اضافه کرد: این لایحه با برآورد اعتباری دو میلیارد ریال در کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان بررسی شده بود که مور تصویب قرار نگرفت.
سخنگوی شورای شهر اصفهان تبیین نشدن اهداف طرح پژوهشی تدوین سند تبلیغات شهری اصفهان برای اعضای شورای شهر و همچنین ارائه نشدن قرارداد این پژوهش به شورای اسلامی شهر را از دلایل تصویب نشدن آن در کمیسیون فرهنگی عنوان کرد و افزود: البته به این لایحه و لایحه پیشنهاد طرح پژوهشی پیاده راه سازی معابر و پهنههای دارای اولویت شهر اصفهان با برآورد ۱.۵ میلیارد ریال اشكالات شكلی گرفته شد كه مورد تصویب قرار نگرفت.
وی همچنین به بررسی لایحه پیشنهادی نحوه صدور مجوز نصب و بهرهبرداری از دكلهای مخابراتی اشاره کرد و افزود: این لایحه با هدف ساماندهی دكلها و آنتنها و ایستگاههای رادیویی در راستای ساماندهی، استقرار و ارتقاء سطح ایمنی، رعایت سیما و منظرشهری و سازگاری و استفاده مشترك از دكلها و ایستگاههای رادیویی و همچنین رعایت قوانین و مقررات آییننامهها، استانداردهای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات به شورای شهر ارائه شد.
واشیانیپور با اشاره به تصویب لایحه پیشنهادی نحوه صدور مجوز نصب و بهرهبرداری از دكلهای مخابراتی با اعمال اصلاحاتی ابراز داشت: این آیین نامه شامل ۹ ماده است كه در آن وظایف مراكز مخابراتی و وظایف شهرداری و ملاحظات زیست محیطی و سلامت و سیما و منظر شهری مورد تاكید قرار گرفت و مصوب شهر تاكیدات شورای اسلامی شهر اصفهان مبنی بر اخذ تاییدیه ایستایی دكلها از معاونت شهرسازی و همچنین تلاش در رابطه با اینكه شركتهای متقاضی به صورت مشترك از امكانات استفاده كنند و امكان نصب دكلها ISP و BTSدر كنار هم ساماندهی شود و اخذ هر گونه وجه در این رابطه منوط به اخذ تاییدیه و مصوبه شورای شهر امكان پذیر باشد.
وی اضافه کرد: در این جلسه علنی لایحهای هم در رابطه با پیشنهاد افزایش نرخ ماهیانه اجاره بها و خدمات غرفات سبزی و صیفی و غرفات جالیزی میدان مركزی میوه و تره بار مورد بررسی قرار گرفت كه در واقع از سه سال گذشته بدون تغییر مانده بود و برای یك دوره سه ساله منتهی به سال ۹۷ بهای خدمات غرفات حدوداً ۲.۵ برابر شد و مورد تصویب قرار گرفت.
سخنگوی شورای شهر اصفهان همچنین از تصویب لایحه پیشنهاد عقد قرارداد برای مطالعات تدوین ضوابط طراحی پایدار و اقلیمی ساختمانهای شهر اصفهان مبتنی بر انرژیهای تجدیدپذیر در جلسه یکصد و سی و سوم شورای شهر اصفهان خبر داد.
نظر شما