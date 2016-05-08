  استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۴:۵۰

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان عنوان کرد:

اعزام۲۵۰۰ کهگیلویه وبویراحمدی برای مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی

یاسوج - رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد گفت: دو هزار و ۵۰۰ نفر از مردم استان برای شرکت در بیست و هفتمین مراسم سالگرد ارتحال امام به تهران اعزام می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید جواد خاضع ظهر یکشنبه در جلسه ستاد بزرگداشت ارتحال امام خمینی(ره) افزود: در راستای برگزاری باشکوه این مراسم مهم هشت کمیته مختلف در استان تشکیل شده است.

وی بیان کرد: کمیته های پشتیبانی، کمیته علمی و برگزاری همایش، حمل و نقل،  امنیتی و انتظامی، کمیته سلامت، کمیته اعزام و کمیته فضای مجازی برای برگزاری این مراسم تشکیل شده اند.

خاضع افزود: در راستای برگزاری مراسم ارتحال امام در استان تعامل همه دستگاهها ضروری است.

وی با اشاره به لزوم برگزاری همایشهای مختلف در راستای تبیین اندیشه های بنیانگذار کبیر انقلاب اظهار داشت: برگزاری همایشها، میزگردهای تحلیلی و تبیینی، شب شعر، برگزاری نمایشگاه عکس و کتاب از آثار امام، مسابقات ورزشی، فرهنگی و هنری در تبیین اندیشه های امام بسیار موثر است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان افزود: در راستای برگزاری همایش امام و استقلال اقتصادی، با توجه به شعار اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل می‌توان برنامه های مختلفی با این موضوع برگزار و دیدگاه‌های امام در این خصوص مطرح شود.

