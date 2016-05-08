۸ هزار شغل در چهارمحال و بختیاری ایجاد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری، سید نعیم امامی گفت: اگر تسهیلات لازم در مسیر اجرای برنامههای اقتصاد مقاومتی و رونق واحدهای صنعتی استان پرداخته شود، هشت هزار و ۳۹۰ شغل در سال جاری در بخش صنعت در سطح استان ایجاد خواهد شد.
وی اظهار کرد: رونق تولید، ایجاد توازن زنجیره مواد اولیه و توسعه صنعت فولاد، ارتقای رقابتپذیری واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، مدیریت هدفمند واردات، افزایش صادرات کالا و خدمات غیرنفتی، تکمیل طرحهای صنعتی با پیشرفت بالای ۶۰ درصد و تکمیل و راهاندازی طرحهای مهم و ملی از جمله برنامههایی هستند که در ستاد اقتصاد مقاومتی کشور تدوین شده و به ادارات صنعت، معدن و تجارت استانها ابلاغ شده است.
