به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری ایلام، محمدرضا مروارید در حاشیه بازدید از نمایشگاه كتاب تهران اظهار كرد: برگزاری این نمایشگاه فرصتی است تا صنوف مختلف از ناشران گرفته تا خریداران، دانشجویان دانشگاه ها و طلاب حوزه های علمیه در یك مكان جمع شده و نیازهای خود به كتاب را تامین كنند.

وی افزود: این نمایشگاه ها باید بطور مستمر در طول سال در مراكز استان ها و شهرستان ها نیز برگزار شود تا ضمن آشنایی هر چه بیشتر مردم با كتاب های جدید، زمینه ارتقا فرهنگ مطالعه در بین اقشار مردم را نیز فراهم كند.

استاندار ایلام با اشاره به حضور مستمر خود در نمایشگاه های كتاب برگزار شده پس از انقلاب، یادآور شد: امسال شهرداری تهران با در نظر گرفتن این مكان توانست بخشی از مشكلات گذشته را بر طرف و فضاهای خوبی برای استفاده ناشران و خریداران كتاب مهیا كند.

مروارید در خصوص حمایت از فعالان حوزه نشر و كتاب، تاكید كرد: مجموعه استانداری ایلام حمایت ویژه از ناشران استان را در دستور كار دارد و از كسانی كه آثاری در زبان های مختلف به ویژه كردی داشته باشند به صورت مادی و معنوی حمایت می كند.

وی با اشاره به حضور برخی ناشران استان ایلام در نمایشگاه بزرگ كتاب تهران، گفت: نمایشگاه های متعدد كتاب نیز در طول سال با حمایت اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامی در ایلام برگزار می شود كه امیدواریم موجب ارتقای فرهنگ مطالعه در میان مردم استان شود.

بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی كتاب تهران با حضور دو هزار ناشر از ۲۷ كشور از ۱۴ اردیبهشت در مجموعه نمایشگاهی جدید شهر آفتاب تهران گشایش یافت و تا ۲۵ اردیبهشت برای بازدید عموم مردم بویژه دوستداران كتاب دایر است.