افزایش ۱.۵ درصدی ولادت در استان ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی ثبت احوال ایلام، منوچهر تیموری با بیان اینکه در سال گذشته تعداد ۱۱ هزار و ۱۳ واقعه ولادت در استان ایلام به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱.۵ درصد افزایش ‌یافته است، اظهارداشت: از کل ولادت ثبت ‌شده پنج هزار و ۵۴۶ نفر پسر و پنج هزار و ۴۶۷ نفر دختر بوده‌اند که در مجموع به ازای هر ۱۰۰ دختر ۱۰۱ پسر متولد شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه از تعداد کل ولادت‌ های ثبت‌ شده تعداد هفت هزار و ۷۳۵ مورد شهری و سه هزار و ۲۷۸ مورد روستایی بوده است، تصریح کرد: ۹۵ درصد از ولادت ‌های ثبت ‌شده در مهلت قانونی ۱۵ روز به ثبت رسیده است.

مدیرکل ثبت احوال استان ایلام با بیان این مطلب که در سال گذشته تعداد دو هزار و ۵۶۵ واقعه فوت به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲.۴ درصد فوت کاهش ‌یافته است، یادآور شد: از کل وفات ثبت‌ شده در سال گذشته، ۸۹ درصد وفات جاری بوده و به ‌طور متوسط در ۱۲ ماهه سال ۹۴ هر شبانه ‌روز هفت نفر فوت کرده‌اند که از این تعداد ۳.۹ نفر مرد و ۳.۱ نفر زن بوده است.