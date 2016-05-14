رضا وکیل در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: با توجه به زیان‎های مصرف سموم شیمیایی که به سلامت انسان و محیط زیست وارد می‌‎کند از تاریخ ۲۱ مردادماه وزارت جهاد کشاورزی برنامه‌ای تحت عنوان برنامه اجرایی تضمین کیفیت و سلامت محصولات کشاورزی شامل باغی، زراعی و گلخانه‌ای به استان‎‌ها ابلاغ کرد که طبق این برنامه اجزای محصولات با کیفیت بهتر و سالم‌تر باید به بازار مصرف عرضه شود.

وی با بیان اینکه در این راستا سازمان حفظ نباتات کشور برنامه‌ای به نامه مبارزه تلفیقی آفات (IPM) را برای محصولات زراعی و باغی و گلخانه‎های استان طراحی و به اجرا گذاشته است، افزود: اولویت با محصولاتی است که مصرف تازه خوری دارند، کلیه گلخانه‎های تولید سبزی و صیفی تحت پوشش قرار گیرند‏، محصولاتی که سطح زیر کشت آن زیاد بوده و رو به گسترش هستند، همچنین جایگزینی سموم کم خطر و کم مصرف با دز پائین بجای سموم پرخطر و پر مصرف، کاهش مصرف سموم با دوره کارنس بالا و استفاده از سموم با دوره کارنس پائین، استفاده حداکثری از عوامل بیولوژیک و غیر شیمیایی و مواد و وسایل مبارزه غیر شیمیایی و همچنین استفاده از مبارزه مکانیکی - زراعی و ترویج روش‎های به زراعی جزو برنامه در نظر گرفته شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی قم در خصوص اقدامات انجام گرفته افزود: برای اجرا شدن برنامه ابتدا به کار‌شناسان و مروجان در دوره‎های آموزشی IPM آموزش‎های لازم داده شد سپس از کشاورزان دعوت شد که در کلاس‎های آموزشیIPM شرکت کنند.

وی ادامه داد: تمام سطوح زیر کشت سبزی و صیفی استان بررسی و پایش شد تا سمومی‎ که در این مزارع بکار می‌‎رود احصاء و برنامه جایگزینی ارائه شود پس از اجرای IPM مزارع مورد آزمایش قرارگرفته و نمونه‎های ارسالی به میادین و میوه تربار بصورت تصادفی نمونه برداری و به آزمایشگاه مرجعان خاتم ارسال و نتایج اعلام شده همه این محصولات با استاندارد باقیمانده سموم مطابقت داشتند.

وکیل اضافه کرد: برای این منظور از ۲۰۰ هکتار از سبزی‌کاری‎های قم طبق قراردادی با همکاری دانشگاه تبریز از لحاظ باقیمانده سموم و عناصر سنگین پایش شدند که نتایج بسیار خوبی از برنامه IPM در سبزی‌کاری‎‌ها حاصل شد.

حذف تمامی ‎سموم پرخطر و پرمصرف از چرخه توزیع

وی ادامه داد: تقریب تمامی ‎سموم پرخطر و پر مصرف و همچنین سموم بسیار خطرناک از چرخه توزیع در کشور حذف شدند و بجای آن سموم بیولوژیک و یا سموم با پایه گیاهی و یا قارچی و باکتریایی وارد چرخه توزیع شد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی استان قم بیان کرد: از اقدامات انجام شده دیگر در باغات گیلاس استان بوده که ۱۰۰ هکتار از این باغات تحت پوشش IPM هستند که با استفاده از مواد غیر شیمیایی جذب کننده مثل پروتئین هیدرولیزات و کارت‎های زرد چسبنده در این باغات سمپاشی به صفر رسیده و نتایج آزمایشات باقیمانده سموم از نمونه‎های گیلاس استان موید این برنامه می‌‎باشند که در ‌‌نهایت منجر به دریافت کد ۱۶ رقمی ‎تولید محصول سالم توسط باغداران گیلاس تحت پوشش قرار گرفته است.

وی ادامه داد: از طرفی در مبارزه با آفات و بیماری‌های گیاهی روش‌های مکانیکی - زراعی، غیر شیمیایی استفاده از کود‎های مختلف و تغذیه مورد تأکید و ترویج قرار گرفت، همچنین بکارگیری از تله‎های فرمونی و شکار انبوه و استفاده از مواد و کارت‎های جذب کننده آفات بصورت گسترده بکار گرفته شد که باعث کاهش مصرف سموم شود.

وی اضافه کرد: با ایجاد شبکه‎های مراقبت و پیش آگاهی و ایجاد ایستگاه‎های ردیابی آفات و بیماری‌ها در بخش‎های مختلف از سمپاشی‎های بی‌رویه جلوگیری بعمل آمد.

تولید حدود ۹ هزار و ۹۰۰ تن محصول گلخانه‌ای در قم

وکیل بیان کرد: از دیگر اقدامات انجام شده در این راستا در بخش گلخانه‎های سبزی و صیفی بوده است که با توزیع کارت‌های زرد و آبی و سموم با پایه گیاهی و بیولوژیک و همچنین تغییر سازه گلخانه‎‌ها و مجهز کردن آن‌ها به توری‎های ضد تریپس و شته و همچنین مالچ و روش‌های آفتاب‌دهی و در ‌‌نهایت در مواقع ضرورت استفاده از سموم با دوره‏ی کارنس بسیار پائین توانسته‌ایم سمپاشی‎های بی‌رویه و سموم پرخطر را از چرخه تولید سبزی و صیفی گلخانه حذف کنیم و نتایج حاصله از آزمایشات نمونه‎های عرضه شده سبزی و صیفی گلخانه‎‌ها نشان دهنده این برنامه است.

وی عنوان کرد: حدود ۳۳ هکتار کشت گلخانه‌ای در استان قم موجود است که از این میزان، سطح زیر کشت خیار ۲۳ هکتار، سطح زیر کشت گوجه فرنگی ۱۰ هکتار و ۲ دهم هکتار کشت توت فرنگی بوده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی استان قم ابراز کرد: از مجموع محصولات گلخانه‌ای حدود ۹ هزار و ۹۰۰ تن محصول گلخانه‌ای در سال گذشته در استان تولید شده است.