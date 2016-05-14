رضا وکیل در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: با توجه به زیانهای مصرف سموم شیمیایی که به سلامت انسان و محیط زیست وارد میکند از تاریخ ۲۱ مردادماه وزارت جهاد کشاورزی برنامهای تحت عنوان برنامه اجرایی تضمین کیفیت و سلامت محصولات کشاورزی شامل باغی، زراعی و گلخانهای به استانها ابلاغ کرد که طبق این برنامه اجزای محصولات با کیفیت بهتر و سالمتر باید به بازار مصرف عرضه شود.
وی با بیان اینکه در این راستا سازمان حفظ نباتات کشور برنامهای به نامه مبارزه تلفیقی آفات (IPM) را برای محصولات زراعی و باغی و گلخانههای استان طراحی و به اجرا گذاشته است، افزود: اولویت با محصولاتی است که مصرف تازه خوری دارند، کلیه گلخانههای تولید سبزی و صیفی تحت پوشش قرار گیرند، محصولاتی که سطح زیر کشت آن زیاد بوده و رو به گسترش هستند، همچنین جایگزینی سموم کم خطر و کم مصرف با دز پائین بجای سموم پرخطر و پر مصرف، کاهش مصرف سموم با دوره کارنس بالا و استفاده از سموم با دوره کارنس پائین، استفاده حداکثری از عوامل بیولوژیک و غیر شیمیایی و مواد و وسایل مبارزه غیر شیمیایی و همچنین استفاده از مبارزه مکانیکی - زراعی و ترویج روشهای به زراعی جزو برنامه در نظر گرفته شده است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی قم در خصوص اقدامات انجام گرفته افزود: برای اجرا شدن برنامه ابتدا به کارشناسان و مروجان در دورههای آموزشی IPM آموزشهای لازم داده شد سپس از کشاورزان دعوت شد که در کلاسهای آموزشیIPM شرکت کنند.
وی ادامه داد: تمام سطوح زیر کشت سبزی و صیفی استان بررسی و پایش شد تا سمومی که در این مزارع بکار میرود احصاء و برنامه جایگزینی ارائه شود پس از اجرای IPM مزارع مورد آزمایش قرارگرفته و نمونههای ارسالی به میادین و میوه تربار بصورت تصادفی نمونه برداری و به آزمایشگاه مرجعان خاتم ارسال و نتایج اعلام شده همه این محصولات با استاندارد باقیمانده سموم مطابقت داشتند.
وکیل اضافه کرد: برای این منظور از ۲۰۰ هکتار از سبزیکاریهای قم طبق قراردادی با همکاری دانشگاه تبریز از لحاظ باقیمانده سموم و عناصر سنگین پایش شدند که نتایج بسیار خوبی از برنامه IPM در سبزیکاریها حاصل شد.
حذف تمامی سموم پرخطر و پرمصرف از چرخه توزیع
وی ادامه داد: تقریب تمامی سموم پرخطر و پر مصرف و همچنین سموم بسیار خطرناک از چرخه توزیع در کشور حذف شدند و بجای آن سموم بیولوژیک و یا سموم با پایه گیاهی و یا قارچی و باکتریایی وارد چرخه توزیع شد.
معاون بهبود تولیدات گیاهی استان قم بیان کرد: از اقدامات انجام شده دیگر در باغات گیلاس استان بوده که ۱۰۰ هکتار از این باغات تحت پوشش IPM هستند که با استفاده از مواد غیر شیمیایی جذب کننده مثل پروتئین هیدرولیزات و کارتهای زرد چسبنده در این باغات سمپاشی به صفر رسیده و نتایج آزمایشات باقیمانده سموم از نمونههای گیلاس استان موید این برنامه میباشند که در نهایت منجر به دریافت کد ۱۶ رقمی تولید محصول سالم توسط باغداران گیلاس تحت پوشش قرار گرفته است.
وی ادامه داد: از طرفی در مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی روشهای مکانیکی - زراعی، غیر شیمیایی استفاده از کودهای مختلف و تغذیه مورد تأکید و ترویج قرار گرفت، همچنین بکارگیری از تلههای فرمونی و شکار انبوه و استفاده از مواد و کارتهای جذب کننده آفات بصورت گسترده بکار گرفته شد که باعث کاهش مصرف سموم شود.
وی اضافه کرد: با ایجاد شبکههای مراقبت و پیش آگاهی و ایجاد ایستگاههای ردیابی آفات و بیماریها در بخشهای مختلف از سمپاشیهای بیرویه جلوگیری بعمل آمد.
تولید حدود ۹ هزار و ۹۰۰ تن محصول گلخانهای در قم
وکیل بیان کرد: از دیگر اقدامات انجام شده در این راستا در بخش گلخانههای سبزی و صیفی بوده است که با توزیع کارتهای زرد و آبی و سموم با پایه گیاهی و بیولوژیک و همچنین تغییر سازه گلخانهها و مجهز کردن آنها به توریهای ضد تریپس و شته و همچنین مالچ و روشهای آفتابدهی و در نهایت در مواقع ضرورت استفاده از سموم با دورهی کارنس بسیار پائین توانستهایم سمپاشیهای بیرویه و سموم پرخطر را از چرخه تولید سبزی و صیفی گلخانه حذف کنیم و نتایج حاصله از آزمایشات نمونههای عرضه شده سبزی و صیفی گلخانهها نشان دهنده این برنامه است.
وی عنوان کرد: حدود ۳۳ هکتار کشت گلخانهای در استان قم موجود است که از این میزان، سطح زیر کشت خیار ۲۳ هکتار، سطح زیر کشت گوجه فرنگی ۱۰ هکتار و ۲ دهم هکتار کشت توت فرنگی بوده است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی استان قم ابراز کرد: از مجموع محصولات گلخانهای حدود ۹ هزار و ۹۰۰ تن محصول گلخانهای در سال گذشته در استان تولید شده است.
نظر شما