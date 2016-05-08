ساخت ۹ سکوی جدید نفت و گاز در خلیج فارس

به گزارش خبرنگار مهر، بابک عباس پور امروز در نشست خبری درباره ساخت سکوهای جدید نفت و گاز ایران در خلیج فارس گفت: در حال حاضر ساخت ۴ سکوی فازهای ۱۷، ۱۸ و ۱۴ پارس جنوبی در یارد سکوسازی بندرعباس در حال انجام است.

وی با تاکید بر اینکه هم اکنون ساخت اولین سکوی فاز ۱۸ پارس جنوبی با ۸۷ درصد پیشرفت در حال انجام است، تصریح کرد: اولین سکوی این فاز مشترک گازی از حدود ۲۵۰۰ تن وزن برخوردار بوده و تا خرداد ماه امسال پس از بارگیری وارد آب های خلیج فارس خواهد شد.

مجری ساخت سکوهای فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی همچنین از ساخت دومین سکوی دریایی این پروژه تا مرداد ماه سال جاری خبر داد و افزود: ساخت سکوی دوم ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی از حدود ۸۰ درصد پیشرفت برخوردار است که بلافاصله پس از حفاری چاه ها برای بارگیری و نصب راهی آبهای خلیج فارس خواهد شد.

این مقام مسئول، ارزش پروژه ساخت سکوهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی را حدود ۲۸۰ میلیون دلار عنوان کرد و یادآور شد: ساخت سکوهای سوم و چهارم پارس جنوبی هم از حدود ۷۱ درصد پیشرفت برخوردار است که پیش بینی می شود اولین سکوی این فاز گازی هم تا پایان سال جاری ساخته و برای نصب روانه آبهای خلیج فارس شود.

وی در پاسخ به پرسش مهر در خصوص آخرین وضعیت ساخت سکوهای میدان مشترک نفتی هنگام هم توضیح داد: به دلیل مشکلات مالی ساخت سه سکوی دریایی این میدان مشترک نفتی با عمان با تاخیراتی همراه است.

عباس پور همچنین با اشاره به پیشرفت ۷۵ درصدی ساخت اولین سکوی دریایی میدان نفتی هندیجان، گفت: این سکو تا شهریور ماه آماده نصب در خلیج فارس خواهد شد.

وی، پیشرفت ساخت این سکوی دریایی را حدود ۷۵ درصد اعلام کرد و افزود: ارزش ساخت سه سکوی دریایی میدان نفتی هندیجان حدود ۴۸ میلیون یورو است که سکوی اول از حدود یک هزار و ۶۰۰ تن وزن برخوردار است.

این مقام مسئول در پایان با اشاره به برنامه ریزی به منظور انجام تعمیرات سکوهای دریایی نفت و گاز ایران در خلیج فارس، خاطرنشان کرد: با نصب و راه اندازی سکوهای میدان هندیجان روزانه ۳۵ تا ۳۸ هزار بشکه به ظرفیت تولید نفت ایران افزوده می‌شود.