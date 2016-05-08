دلیل عدم موفقیت علوم انسانی/ افزایش توجه به تعامل حوزه و دانشگاه

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی شريعتی نياسر در مراسم بزرگداشت «مقام استاد» در مجموعه ورزشی دهکده المپیک دانشگاه علامه طباطبايی ضمن اشاره به تعادل در تمرکز گرایی گفت: دلیل عدم موفقیت علوم انسانی در این سال ها تراز علمی دانشجویان ورودی به رشته های علوم انسانی است.

وی، حوزه‌ پژوهش های علوم انسانی را با پراکنده نویسی و دوباره نگاری مواجه دانست و در زمینه آموزشی از غلبه شکل بر محتوا انتقاد کرد و افزود: این مسائل باعث می شود که علوم انسانی کاربری را که از آن انتظار می رود، محقق نکند.

معاون آموزشی وزیر علوم ادامه داد: عدم گرایش به گرفتن محصول از دانشگاه مشکل دیگری است که حل آن در صورتی ممکن است که دستگاه های دولتی از دانشگاه محصول بخواهند تا فضایی ایجاد شود که افراد لایق به پژوهش های بنیادین بپردازند و در نهایت بر اساس عملکرد و تولیدات دانشگاه ها به آن ها اختیارات بهتر و بیشتر اعطا شود.

وی افزود: همچنین باید در جهت اسلامی سازی علوم به تعامل حوزه و دانشگاه بیشتر توجه شود.

شریعتی نیاسر با ارائه آمار و اطلاعاتی از اقدامات انجام شده و در حال اجرای دولت در خصوص دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان تنها دانشگاه مختص علوم انسانی گزارشی ارائه كرد.

در این مراسم از چهار استاد برتر دانشگاه و ۱۶ استاد نمونه دانشکده های اين دانشگاه تقدیر شد .