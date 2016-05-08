به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای زکات سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان ظهر امروز یکشنبه در محل سالن جلسات این سازمان و با حضور مسئولان دفاتر حوزه نمایندگی در جهاد کشاورزی شهرستانها برگزار شد.

عبدالله موموندی مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی جهاد کشاورزی لرستان به اهمیت نقش مسئولان دفاتر نمایندگی ولی فقیه در شهرستانها در ترویج و تبلیغ امر واجب زکات پرداخت و اعلام کرد کارشناسان مراکز ترویجی که در ارتباط مستقیم با کشاورزان هستند نقش راهبردی در توسعه فرهنگ پرداخت زکات را دارند.

همچنین در این جلسه حجت الاسلام منوچهر محمدی مسئول ستاد زکات استان لرستان ضمن ارائه آماری از زکات جمع آوری شده در سال گذشته خواستار تلاش بیشتر مسئولان دفاتر نمایندگی ولی فقیه در راستای ترویج زکات شدند.

جاسم محمدی فارسانی مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان تعهدات استان در بحث زکات و در سال گذشته را ۶۰ میلیارد ریال اعلام کرد که محقق شده است و گفت: از این مقدار ۶۰ درصد زکات سهم فقرا و ۴۰ درصد در بخش عمران صرف شده است.

وی در رابطه با مصارف زکات نیز گفت: زکات جمع آوری شده در زمینه تهیه جهیزیه، درمان و مسکن نیازمندان و فقرا هزینه می شود.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان همچنین از توزیع پنج هزار بروشور ترویجی در رابطه با اهمیت پرداخت زکات بین مراکز ترویج کشاورزی استان لرستان خبر داد.