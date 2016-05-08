نماینده وزیر بهداشت به ملاقات جانبازان شیمیایی رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد میرزابیگی معاون پرستاری وزارت بهداشت با حضور در بخش جانبازان و معلولین بیمارستان ساسان به منظور آگاهی از چگونگی رسیدگی به وضعیت جانبازان بستری در این بیمارستان، از یکی از جانبازان شیمیایی دوران دفاع مقدس عیادت کرد. وی در گفتگو با کریم نورمحمدی، ضمن ابلاغ سلام دکتر هاشمی وزیر بهداشت، جویای احوال این جانباز سرافراز انقلاب اسلامی شد.

وی در خصوص ملاقات با جانبازان جنگ تحمیلی گفت: حضور در کنار ایثارگران و جانبازان به انسان روحیه و قوت قلبی مضاعف می دهد و مطمئن هستم که دعای خیر جانبازان و ایثارگران انقلاب اسلامی در موفقیت مسوولان و خادمان کشور بسیار تأثیرگذار است.

معاون پرستاری وزارت بهداشت عنوان کرد: بنده با توجه به پیگیری های مجدانه وزیر بهداشت در جریان روند درمانی آقای نورمحمدی قرار گرفتم که بحمداله حال مطلوب وی حاکی از تلاش و کوشش کادر درمانی و مراقبتی بیمارستان ساسان است.

میرزابیگی با توجه به تاکید وزیر بهداشت، توصیه های لازم برای این جانباز عزیز را به مسئولان بیمارستان ساسان کرد.

معاون پرستاری وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: جامعه پزشکی و پرستاری در این بیمارستان و همه جای کشور تلاش در مسیر بهبودی جانبازان انقلاب اسلامی را برای خود افتخار می دانند .

میرزابیگی در پایان این دیدار ضمن آرزوی سلامت و بهبودی برای این جانباز افزود: جا دارد از رئیس و تیم درمانی همچنین پرستاران پرتلاش بیمارستان ساسان که برای درمان آقای نورمحمدی تلاش کردند، تشکر کنم208/205/