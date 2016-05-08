به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه در خصوص موضوعاتی چون طرح شرايط حاکم بر انجمن فيلمبرداران سينمای ايران و بيان مسائل و پيشنهادات مرتبط درخصوص توسعه فناوري­های سينمايی و ضرورت توجه به نظام­‌مندی و استانداردسازي توليد، پشتيبانی فنی توليد و نمايش در سينما، توفيقات انجمن در تربيت فيلمبرداران حرفه­ای جديد با استفاده از ظرفيت نظام استاد شاگردی، به روز شدن شرايط ورود متقاضيان به عنوان عضو جديد به انجمن فيلمبرداران، حمايت از امنيت شغلی فعالان با استفاده از ظرفيت‌های موجود در مرحله پروانه ساخت، پروانه نمايش، حمايت از توليد و نيز تقويت همکاری درون صنفی و بين صنفی گفت و گو و تبادل نظر شد.

در این جلسه ضمن تاکید اعضا بر ادامه داشتن نشست‌ها، در خصوص مباحث مطرح شده، اولويت­‌های بخش فيلمبرداری با تبيين استانداردهای توليد تا نمايش سينمايی از حيث فيلمبرداری، طراحی و تدوين اطلاعات و آمار حوزه فيلمبرداری برای ثبت در سالنامه آماری و مسائل کلیدی بخش فیلمبرداری موافقت شد تا در قالب کارگروهی مشترک مورد پيگيری قرار گیرد.

این جلسه با حضور رمضانعلی حیدری خلیلی، محمد آلادپوش، ساعد نیک زاد، تورج منصوری، حسن قلی زاده، رضا جلالی، علیرضا پور امین، محمدحسین فرج و احمد میرکمالی برگزار شد.