ایران دارای اقتدار بالایی در عرصه دریایی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی رزمجو ظهر یکشنبه در آئین تودیع و معارفه مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر اظهار داشت: در راستای ارائه خدمات مناسب به مردم همواره شاهد همکاری مطلوبی بین سازمان بنادر و دریانوردی و سپاه در سطح استان بوشهر هستیم.

وی با تقدیر از تلاش‌های محمد راستاد مدیرکل سابق بنادر و دریانوردی استان بوشهر، بیان کرد: راستاد از مدیران برجسته است که همکاری خوبی با دیگر نهادهای استان بوشهر به منظور تامین امنیت در خلیج فارس داشتند.

فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه اضافه کرد: برای بنچاری مدیرکل جدید بنادر و دریانوردی استان بوشهر نیز آرزوی موفقیت در این مسئولیت داریم و همکاری‌های متقابل و مستمری خواهیم داشت و امیدواریم به اهداف مورد نظردست یابیم.

وی با اشاره به نامگذاری امسال به نام سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» گفت: همه باید در هر مسئولیت و جایگاهی که قرار داریم برای تحقق این شعار مهم و راهبری تلاش کنیم و آن را جامه عمل بپوشانیم.

رزمجو به اهمیت دریا و ساحل و بنادر اشاره کرد و ادامه داد: توانمندی در بخش دریا و دریانوردی نقش بسزایی در موفقیت‌های کشورهای مختلف به‌ویژه کشورهای ساحلی دارد و باید از این موقعیت به خوبی استفاده شود.

وی با تاکید بر ضرورت بکارگیری مدیران توانمند در سازمان‌ها افزود: تغییر و تحولات در هر سازمان و در ابعاد مختلف موجب پیشرفت‌های متعدد است و یک سازمان نمی‌تواند به صورت ساکن و ثابت باقی بماند.

فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه گفت: مدیر در یک سازمان عامل مهم و استراتژیک است تا با تدابیر و ابتکار و خلاقیت و کادرسازی، زمینه رشد آن سازمان در ابعاد مختلف را فراهم کند.

در این آئین ضمن تقدیر از خدمات و تلاش های محمد راستاد، محمد مهدی بنچاری به عنوان مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر معارفه شد.