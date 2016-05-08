تمایل تاتارستان برای برقراری رابطه اقتصادی با ایران

به گزارش خبرنگار مهر، «ایگور نيكلايف» در جمع خبرنگاران از تمایل جمهوری تاتارستان برای برقراری روابط تجاری به خصوص در حوزه مواد غذایی با ایران خبرداد و گفت: جمهوري تاتارستان يكي از جمهوریهای خودمختار فدراسيون روسيه است كه در قسمت اروپايي واقع شده و بيشتر مردم آن مسلمان هستند، بنابراین تمایل دارند تا از کالاهای ایرانی به خصوص در زمینه کالاهای مرتبط با صنعت غذا بهره گیرند.
معاون اول اتاق بازرگانی تاتارستان افزود: همچنین رئیسجمهور تاتارستان علاقه بسیاری دارد تا رابطه اقتصادی و تجاری مستحکمی با ایران برقرار شود، چراکه ۸ استان استراتژیک ایران نزدیک به این منطقه بوده و همجوار بودن با روسیه نیز از جمله مزایایی است که میتواند منجر به گسترش روابط اقتصادی تولیدکنندگان این منطقه با ایران شود.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر، با توجه به برگزاري رقابتهای جام جهانی سال ٢٠١٨ میلادی در روسیه و ميزباني شهر كازان به عنوان يكي از شهرهايي كه استاديوم برگزاری این رقابتها در آن واقع است، این شهر بازاری مناسب برای گروههای تجاری ایران و سایر کشورها به شمار میرود و میتواند بازار جذابی برای تولیدکنندگان صنایع غذایی جمهوری اسلامی ایران باشد.
به گفته نیکلایف، در این میان برنامهریزی شده تا نمایشگاه تخصصی کالاهای صادراتی و مواد غذایی ایران در کازان برگزار شود که این میتواند نخستین گام در جهت حضور تجار ایرانی به بازار شرق روسیه باشد. به همین دلیل این امیدواری وجود دارد که در آینده، ترددهای هیاتها و برگزاری نمایشگاههای تخصصی برای شناخت دو طرف از هم، رونق گیرد.
