به گزارش خبرنگار مهر، صابر روشن در نشست مشترک خبری با اصحاب رسانه که ظهر یکشنبه برگزار شد اظهار کرد: این دیدار روز سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ماه از ساعت ۱۹ به میزبانی ورزشگاه انقلاب اسلامی کرج برگزار می شود وقرار است عواید حاصل از این برنامه برای تامین هزینه چند بیمار نیازمند کرجی هزینه شود.

وی افزود: در برگزاری این دیدار اداره کل ورزش و جوانان استان البرز، سازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیئت فوتبال البرز همکاری و مشارکت اثرگذاری دارند.

روشن با بیان اینکه باشگاه هنرمندان البرز با اهداف خیریه و بهره گیری از ظرفیت قشر هنرمند برای برنامه های عام المنفعه و فرهنگی شکل گرفته، گفت: خوشبختانه باز خورد خوبی را در خصوص تشکیل این تیم شاهد بوده ایم و برخی استان ها برای حضور در برنامه های خیریه آنها از تیم هنرمندان البرزدعوت به عمل آورده اند.

مدیرباشگاه هنرمندان استان البرز با اشاره به برنامه های آینده این باشگاه گفت: برگزاری دیدارهای دوستانه با تیم ملی پیشکسوتان و منتخب استقلال و پرسپولیس در دستور کار قرار دارد و برگزار می شود.

وی تصریح کرد: تمام برنامه های این باشگاه در البرز پس از بررسی در مجموعه باشگاه و مدنظر قرار گرفتن بعد خیرخواهانه و فرهنگی آن اجرایی می شود.

روشن با گلایه از برخی مسئولان شهری کرج گفت: در خصوص اطلاع رسانی برنامه های این باشگاه همکاری مناسبی را از سوی مدیریت شهری شاهد نبودیم و امیدوارم با توجه بیشتر دوستان شاهد تعامل سازنده آنها در آینده باشیم.

وی در پایان افزود: تمام هنرمندان و فعالان عرصه هنری می توانند با ثبت نام و عضویت در این باشگاه در برنامه های متنوع تدوین شده مشارکت کنند و محدودیتی برای حضور قشر فرهیخته وهنری استان البرزوجود ندارد.