اختلافات اصلی داود اوغلو و اردوغان/احتمال مداخلات بیشتر در سوریه

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل-پیمان یزدانی: در پی پیروزی حزب حاکم عدالت و توسعه در دور دوم انتخابات پارلمانی ترکیه در آبان ماه سال ۱۳۹۴ «احمد داود اوغلو» رئیس حزب حاکم از سوی «رجب طیب اردوغان» به عنوان نخست این کشور منصوب شد.

از همان زمان زمزمه های زیادی درباره اختلافات رئیس جمهور و نخست وزیر وجود داشت که نهایتا در اوایل این هفته بعد از آنکه شورای تصمیم گیری حزب که تحت نفوذ اردوغان است با تشکیل جلسه ای مبادرت به کاهش اختیارات داود اوغلو رئیس حزب کرد.

در این نشست اختیار رئیس حزب در خصوص انتصاب روسای استانی حزب از وی سلب شد. تصمیمی که گفته می شود در پی بی اعتنایی های داود اوغلو به توصیه های اردوغان در خصوص انتصاب روسای استانی گرفته شد.

در پی این تصمیم حزب حاکم که از سوی نزدیکان اردوغان ترتیب داده شده بود نهایتا بعد از دیدار چند روز گذشته داود اوغلو با رئیس جمهور امروز نخست وزیر از ریاست حزب حاکم استعفا داد که این امر به معنی استعفای وی از سمت نخست وزیری هم محسوب می شود.

پروفسور «نورای مرت» استاد علوم سیاسی دانشگاه استانبول ترکیه و منتقد سیاست های حزب حاکم درباره اختلافات «احمد داود اوغلو» و «رجب طیب اردوغان» به خبرنگار مهر گفت: اختلاف بین اردوغان و داود اوغلو مسئله ایدئولوژیک نیست بلکه مسئله این است که اردوغان اصرار دارد که تنها حاکم باشد. علاوه بر این «داود اوغلو» کمی معتدل تر از اردوغان در قبال دموکراسی و روابط بین الملل است و به روابط با اتحادیه اروپا هم اهمیت می دهد.

وی در ادامه گفت: همچنین گفتنی است که اردوغان به هیچ وجه دل خوشی از داود اوغلو ندارد و اساسا این دو نفر با هم مخالف هستند. داود اوغلو فردی دانشگاهی و بسیار آکادمیک و ایده ال گراست. برای مثال وی تحت عنوان میراث فرهنگی از بلند مرتبه سازی و شهری سازی انتقاد می کند ولی اردوغان هر کاری می کند تا ساخت و ساز را توسعه دهد تا جاییکه ساخت و ساز یکی از ستون های اقتصاد کشور شده است.

نورای مرت ادامه داد: داود اوغلو خودش را مغز متفکر نهضت می داند در حالیکه اردوغان مرد عمل است. همچنین داود اوغلو نسبت به فساد منتقد است. تمامی اینها موضوعات و مسائلی بودند که اردوغان را اذیت می کرد. هدف نهایی اردوغان رهبری اعظم و بدون رقیب و شریک است که به هیچ کس هم پاسخگو نباشد.

استاد دانشگاه استانبول درباره اظهارات «جمیل ارتم» مشاور رئیس جمهور ترکیه بعد از کناره گیری داود اوغلو از قدرت که گفته بود روی کار آمدن نخست وزیری نزدیکتر به اردوغان به نفع ترکیه است، گفت: در خصوص «جمیل ارتم» باید بگویم که وی یک فاجعه است. نکته جالب اینجاست که این چپگرای سابق امروز از استقلال اقتصادی یا اقتصاد ملی سخن می گوید. وی و دوست صمیمی اش «یگیت بلوت» توانسته اند اردوغان را متقاعد کنند که اقتصاد دستوری را دنبال کند و به همین دلیل است که اردوغان مخالف استقلال بانک مرکزی است و مرتبا به بانک مرکزی فشار می آورد تا نرخ بهره را کاهش دهد. اخیرا نیز رئیس آن را عوض کرده و یک مرد جوان وفادار را به جای او گذاشته است.

نورای مرت درباره تاثیر کناره گیری داود اغلو از قدرت بر سیاست خارجی و داخلی اردوغان گفت: در خصوص سیاست خارجی، اردوغان اهمیتی به تخریب روابط ترکیه با اروپا نمی دهد. وی فقط خواهان دریافت پول بی قید و شرط از اروپایی ها است.

وی افزود: ممکن است اردوغان بخواهد به بهانه اصابت موشک به شهر مرزی کلیس و مبارزه با داعش بطور گسترده تری در سوریه دخالت کند. چند روز پیش یکی از روزنامه های حامی اردوغان از عملیات سری نیروهای ویژه ترکیه در داخل خاک سوریه خبر داده است.

این تحلیلگر سیاسی خاطرنشان کرد: از این پس سیاست های اردوغان در قبال کردها سرسختانه تر خواهد شد.