به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عاشوری در جلسه ای با حضور هیات بلند پایه مسئولان شهر «یی وو»، تجار و نماینده وزارت امور خارجه چین، گفت: شرکت راه آهن ایران برای كاهش زمان سیر قطار از ۱۴ روز به ۱۲ روز آمادگی دارد و امیدواریم با آشنا شدن بیشتر تجار ایرانی با نحوه فعالیت این قطار برنامه ای در آینده نزدیك شاهد گسترش ترانزیت بار در كشور باشیم.

وی با تشریح كریدورها، بنادر و پایانه های فعال ریلی در داخل كشور، افزود: با كامل شدن ساخت حلقه های مفقوده ریلی در مرزهای افغانستان و عراق، ایران را به عنوان بهترین كریدور عبوری جهت حمل بارهای ترانزیت به مقصد این كشورها تبدیل خواهد كرد.

معاون بهره برداری و سیر و حركت راه آهن تصریح كرد: ثابت نگه داشتن نرخ تعرفه حمل كالا در كشورهای تركمنستان، ازبكستان و ایران در سال ۲۰۱۶ همچون سال ۲۰۱۵ به منظور ترغیب بیشتر بازرگانان به استفاده ازحمل و نقل ریلی در جابجایی بار صورت گرفته است.

عاشوری، راه اندازی منظم قطار برنامه ای راه ابریشم از چین به ایران به صورت هر دو هفته یك قطار را، ازبرنامه های شركت راه آهن ایران برشمرد و گفت: این قطار برای صادرات كالاهای ایرانی به كشورهای آسیای میانه و چین نیز استفاده خواهد شد.

در ادامه این جلسه رئیس هیات چینی ضمن معرفی شهر فروشگاهی «یی وو» به عنوان یكی از بزرگترین شهرهای صادرات و وارداتی كالا در كشور چین، به تشریح برنامه های این شهر برای راه اندازی قطار به كشورهای آسیایی و اروپایی اشاره و اعلام آمادگی كرد تا با افزایش تقاضای بار، این قطار در ماه های آتی نسبت به افزایش قطار از هر ماه یكبار به هر پانزده روز یكبار اقدام كند.

اولین قطار برنامه ای راه ابریشم طی ۱۴ روز از شهر «یی وو» در استان جه جیانگ واقع در شرق چین پس از طی ۱۰ هزار و۴۰۰ كیلومتر و با عبور از كشورهای قزاقستان و تركمنستان به تهران وارد شد.