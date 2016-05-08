تحصیل ۴۵۰هزار دانش آموز درمدارس شاهد/مدیران ناکارآمد تغییر میکنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین كفراشی ظهر امروز یکشنبه در همایش کارشناسان و مدیران مدارس شاهد و ایثارگران خوزستان در سالن امام سجاد با اشاره به اینكه خوزستان رشادت های بسیاری در دوران جنگ از خود به جای گذاشته اظهار کرد: سه وظیفه آموزشی، خدماتی و ترویجی را بر عهده داریم. وظیفه آموزشی ما در مدارس شاهد نمود پیدا می كند.

وی افزود: در حال حاضر یك هزار و ۳۳۷ مدرسه شاهد با ۴۵۰ هزار دانش آموز در كشور داریم.

مدیرکل آموزش بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور تصریح کرد: ۶۸ درصد ورودی های مدارس شاهد در سال گذشته فرزندان ایثارگران بودند كه این درصد تا قبل از آن حدود ۴۰ درصد بود.

وی ادامه داد: در هدف گذاری های خدمت رسانی به فرزندان شاهد مقرر شده بود تلاش كنیم حداقل اگر نمره چنین دانش آموزانی را افزایش نمی دهیم ولی آرامش روحی برای آنها ایجاد كنیم.

مشاور وزیر آموزش و پرورش بیان كرد: مدارس دیگر مشاوره دارند اما مدارس شاهد مشاوره محور هستند و یكی از وظایف و اهداف اصلی آنها رفتارسازی است.

وی هشدار داد: دانش آموزان دختر حساسیت های بسیاری دارند و گرگ های بی شماری در جامعه منتظر به بن بست رسیدن آنها هستند. بنابراین مدارس شاهد كه در كنار فرزندان شهید دارای دانش آموزانی با پدران جانباز و ایثارگر (دارای مشكلات خاص) هستند باید به تمام مسائل اخلاقی آنها توجه ویژه ای داشته باشند.

مشاور وزیر آموزش و پرورش با اشاره به راه اندازی سامانه سجا (سامانه ثبت نام دانش آموزان در مدارس شاهد) گفت: سال گذشته ۱۴۰ هزار نفر در این سامانه كه مستقیم به بنیاد شهید كشور هم متصل است، پیش ثبت نام كردند و از این میان ۵۵ هزار ورودی داشتیم. امسال نیز پیش بینی می شود كه بالای ۳۰۰ هزار پیش ثبت نامی داشته باشیم.

هیچ اعتراضی برای ثبت نام دانش آموزان نداریم

كفراشی اضافه كرد: از وقتی چنین سامانه ای راه اندازی شده نه تنها كار مدیران مدارس سبك تر شده بلكه دیگر هیچ اعتراض و شكایتی از سوی خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران برای ثبت نام نشدن فرزندانشان در مدارس شاهد نداریم.

مدیركل شاهد و ایثارگر وزارت آموزش و پرورش یادآور شد: در سنوات گذشته اختلافاتی با بنیاد شهید داشتیم كه مدارس با بیشترین ثبت نامی فرزندان ایثارگر كمترین جذب اعتبار را داشتند كه این مشكل نیز در حال حل شدن است. مدارس باید آورده مناسبی داشته باشند و به راحتی نسبت به جذب معلم و پرسنل خوب اقدام كنند.

مشاور وزیر آموزش و پرورش یادآور شد: بهترین مدیران را برای مدارس شاهد گلچین كرده و آموزش مهارتی یكی از ملاك های اصلی این مدارس است. تلاش داریم دانش آموزانی خلاق و با مهارت را به جامعه تحویل دهیم، اعتقادمان این است كه نباید تنها به مسائل آموزشی توجه داشت.

تأكید بر لزوم نمونه و الگو بودن مدارس شاهد

مدیركل شاهد و ایثارگر وزارت آموزش و پرورش با تأكید بر لزوم نمونه و الگو بودن مدارس شاهد، گفت: رتبه بندی مدارس شاهد سراسر كشور را بر اساس طرح تعالی مدیریت مدارس در دستور كار قرار دادیم و هدف از اجرای این طرح تقدیر از مدارس واقعا فعال است.

وی خواستار نظارت بیشتر و جدی تر بر مدارس شاهد شد و اظهار كرد: مدارس شاهد از لحاظ فضا نسبت به سایر مدارس وضعیت بهتر و معلمان و مدیران خیلی خوبی هم دارند بنابراین اصلا منطقی نیست خروجی این مدارس با مدارس عادی یكی باشد.

مشاور وزیر آموزش و پرورش تصریح كرد: در مدارس شاهد عزل مدیر نداریم ولی مدیران ناكارآمدی كه موفق به تحقق اهداف مورد نظر در مدارس نباشند را تغییر خواهیم داد. مدیران رتبه بندی های مختلفی از جمله پویا، موفق، متعالی و كمتر از انتظار دارند.

كفراشی با اعلام اینكه به مدارس متعالی پاداش پرداخت می شود، بیان كرد:‌ باید از امكانات به منظور تولید محتوای الكترونیك بهره مند شویم و آموزش مجازی در حال حاضر خیلی لازم و ضروری است.

مدیركل شاهد و ایثارگر وزارت آموزش و پرورش در ادامه خطاب به مدیران گفت: باید برای معلمان جشنواره های الگوی برتر تولید محتوای الكترونیك رگزار كنید.

وی خبر داد: ۲۸ هزار ایثارگر و ۱۴ هزار فرزند شهید در آموزش و پرورش شاغل هستند.