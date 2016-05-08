به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بیگلری ظهر یکشنبه در اولین همایش ترویج زایمان طبیعی در سالن همایش های روزبه زنجان، با اشاره به اینکه در امور پزشکی یکی از زیباترین حادثه‌ها لحظه تولد نوزاد است افزود: ماماها باید با استفاده از دانش و تحصیلی که در اختیاردارند آموزش‌های لازم را قبل از بارداری به مادران دهند.

وی با اشاره به شعار ۲۰۱۶ روزجهانی ماما که «زنان و نوزادان قلب مامایی هستند»نام‌گذاری شده است عنوان کرد: به کمک ماماها مادران دوران بارداری را با آرامش و مراقبت طی می‌کنند.

بیگلری تأکید کرد: حالت روحی و روانی مادر بسیار مهم و اساسی است چراکه جنین را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد بنابراین ماماها باید علمی‌ترین و بهترین مشاوره ها را به مادران بدهند.

وی بابیان اینکه بهترین و سالم‌ترین روش زایمان روش طبیعی است ادامه داد: ماماها باید با مشاوره‌های خود بهترین روش زایمان که روش زایمان طبیعی است را به مادر پیشنهاد دهند و ماماها بیشترین تأثیرگذاری را در حفظ سلامت مادر و نوزاد دارند.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان بابیان اینکه در لحظه تولد امید مادران بعد از خداوند به توانمندی و تخصص ماماها است اظهار کرد: به همین جهت مامایی حرفه‌ای است مقدس که در سلامت جامعه تأثیر به سزایی دارد.



بیگلری بابیان اینکه ماماها باید برای ارائه خدمت به جامعه هدف، خود را مجهز به علم روز کنند افزود: بررسی پرونده‌های مربوط به مرگ مادران باردار نشان می‌دهد سهل‌انگاری از سوی ماما به وقوع حادثه‌ای ناگوار منجر شده و مشکلاتی بعدی را به دنبال داشته است.



وی با اشاره به اینکه مامایی وظیفه مهم و خطیری است ونباید هیچ پروسه زایمانی را کم‌اهمیت در نظر گرفت گفت: درخواست نكردن كمك به موقع ماما از متخصص و يا پزشك مربوطه از عوامل مهم در مرگ مادر باردار بوده كه متاسفانه مشكل ساز شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان اعلام کرد: دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان جزء ۱۰ دانشگاه قطب کشور است و بر همین اساس عملکرد آن یک عملکرد الگو است و برنامه‌هایی که سلامتی مردم را به ارمغان می‌آورد را ارائه می‌دهد.