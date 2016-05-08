به گزارش خبرنگار مهر، استفاده از بازیکنان تیم ملی ایران در لیگ کشورهای همسایه در چند سال گذشته مرسوم بوده و بازیکنانی که پیشنهادات خوبی دریافت کردهاند، حتی برای مدت زمان کوتاه به سایر تیمها پیوستهاند.
این موضوع در زمان برگزاری مسابقات جام باشگاههای آسیا، مراحل نهایی لیگهای مختلف و در ماه رمضان بیشتر رخ میدهد. در حال حاضر فرهاد توکلی و قدرت بهادری دو بازیکنی هستند که برای بازی در لیگ عراق عازم این کشور شدهاند تا یکی از تیمهای این کشور را در مرحله پایانی لیگ عراق همراهی کنند.
تورنمنت جام رمضان در کشور امارات هم قرار است از ۲۰ خرداد تا ۱۰ تیر در این کشور برگزار شود که تعدادی از بازیکنان تیم ملی ایران مورد توجه تیمهای اماراتی قرار گرفتهاند. بر همین اساس گفته میشود احتمال حضور بازیکنانی مثل محمد کشاورز، سپهر محمدی، علی اصغر حسن زاده و حسین طیبی در کشور امارات وجود دارد.
این اتفاق در حالی رخ میدهد که برنامه فصل آینده مسابقات لیگ برتر نامشخص است و همچنین تیم ملی در بلاتکلیفی عجیبی به سر میبرد. تیم ملی که باید شهریورماه در مسابقات جام جهانی کلمبیا بازی کند، در حال حاضر به خاطر نداشتن امکانات مورد نیاز، با تعطیلی تمرینات مواجه شده است.
