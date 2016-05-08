۳۸ هزار فقره مرسولات خرید اینترنتی در اردبیل توزیع شد

احمد عبداللهی بعدازظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از دفاتر پستی اردبیل به خبرنگار مهر گفت: مرسولات خریداری شده که از شرکتهای استان های مختلف تهیه شده است توسط شرکت پست دریافت و به مقصد شهرستانهای استان توزیع شدهاند.
وی افزود: علاوه بر این ۶۴ هزار و ۸۲۶ فقره کالا از فروشگاههای اینترنتی فعال استان توسط شرکت پست دریافت و به خارج از استان ارسال شده است.
مدیرکل پست استان با تأکید به پتانسیل قابلتوجه شبکه پستی استان اضافه کرد: به ویژه در زمینه خریدوفروش صنایعدستی، انواع سوغاتی و محصولات دامی و کشاورزی بستر مناسبی برای فعالیت فروشگاههای اینترنتی فراهم شده است.
عبداللهی متذکر شد: شرکت پست به منظور ارائه خدمات به فروشگاههای اینترنتی و کسبوکار مجازی شبکه ایمن و منظمی را فراهم ساخته و بستر فروش آسان محصولات فراهم شده است.
وی افزود: فروشگاههای اینترنتی میتوانند با انعقاد قراردادهای لازم به راحتی و با کمترین هزینه در بازار الکترونیکی شرکت پست ورود کنند.
مدیرکل پست استان تأکید کرد: بازار الکترونیکی شرکت پست با برخورداری ازشبکه ای مطمئن درقبول، حمل و توزیع مرسولات درمناطق شهری و روستایی زمینه صرفهجویی در وقت و هزینههای مشتریان را فراهم ساخته است.
عبداللهی تصریح کرد: شهروندان میتوانند به WWW.EBAZAR POST.IR در هرساعت از شبانهروز مراجعه کرده و کالاهای موردنظر خود را سفارش داده و در کوتاهترین زمان و در هرنقطه از کشور بهای کالا را پس از تحویل پرداخت نمایند.
وی افزود: در این سرویس امکان خرید در اقصی نقاط کشور و امکان پرداخت وجه پس از دریافت کالای خریداری شده فراهم است و در عین حال مشتریان میتوانند سرویسهای پستی برای ارسال کالا یا خدمات را خریداری کنند.
به گفته عبداللهی دارا بودن سطح امنیتی بالا و اخذ نماد اعتماد ملی از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی، صرفهجویی در وقت و هزینه موجب رشد ترافیک و درآمد این سرویس در سالهای اخیر است.
نظر شما