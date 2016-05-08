به گزارش خبرگزاری مهر، محمدنبی حبیبی دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در پایان نشست دبیران این حزب با تاکید بر اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی گفت: راه انداختن چرخ کارخانهها و مؤسسات تولیدی یک عمل انقلابی و حیاتی برای اقتصاد کشور است؛ دولت باید موانع آن را با سرعت بردارد و ضمن اعطای تسهیلات بانکی مورد نیاز واحدها، هزینههای سنگین و زیانهای دیرکرد مضر به تولید را چاره کند.
وی افزود: بارها مراجع تقلید در مورد حرام بودن جریمه دیرکرد اعلام نظر کردهاند، اما جریمه دیرکرد همچنان گرفته میشود.
حبیبی اضافه کرد: حاشیه سود یک کار تولیدی ۱۰ تا ۱۵ درصد است، در حالی که بانکها بالای ۲۰ تا ۲۵ درصد سود میگیرند؛ در این حالت چگونه ممکن است کار تولید در کشور سامان بگیرد.
وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با کارگران گفت: رهبر معظم انقلاب تولید داخلی را مقدس و حمایت آن را وظیفه میدانند. دولت باید نشان دهد که در حمایت از کارگران، تولید و حاکمیت فرهنگ اسلامی بر کار و کارگر و کارفرما جدی است.
دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به بخشنامه یکشنبه گذشته آقای جهانگیری به دستگاههای دولتی افزود: معاون اول محترم رئیس جمهور به دستگاهها اخطار ۲۰ روزه داده است که برنامههای اقتصاد مقاومتی خود را ارائه دهند؛ امیدواریم که این اخطار راه را بازگشایی کند.
وی ادامه داد: سه سال است دولت مشغول خدمتگذاری است و سیاستهای اقتصاد مقاومتی که بیش از سه سال است ابلاغ شده است. آیا اگر دولت در این زمینه جدی کار میکرد نیازی به این اخطار بود؟
حبیبی تصریح کرد: برفرض پس از ۲۰ روز دستگاهها برنامههای خود را ارائه دادند. هر برنامهای مستلزم برآورد هزینه و پیشبینی درآمد است. دولت که بودجه سال ۹۵ را بسته و تأیید آن را هم از مجلس گرفته است. این برنامههای اقتصاد مقاومتی که دستگاهها ارائه دهند با چه برآورد هزینهای و چه پیشبینی درآمدی صورت میگیرد. آیا غیر از بودجه ۹۵ بودجه دیگری دولت در اختیار دارد؟
دبیرکل حزب موتلفه افزود: این سئوالات مردم و تولیدیهاست که انشاءالله دولت پاسخ لازم را ارائه کند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اجرای برجام اظهار داشت: رئیس جمهور گاهی از یک گروه موهوم یاد میکند که با برجام مخالفند. تئوریسینهای اصلاحطلب هم میگویند مردم دو دستهاند؛ برجامیان و نابرجامیان. این حرفها چه خاصیتی دارند؟ برجام یک تصمیم در سطح ملی و یک قرارداد بینالمللی است که در داخل و خارج مخالف و موافق دارد و این یک امر طبیعی است و نباید ابزار حمله به این یا آن شود.
حبیبی ادامه داد: رئیس جمهور باید در فکر بهرهبرداری صحیح از برجام باشد که آمریکا با بدعهدی نه تنها آن را اجرا نمیکند بلکه بر مواضع زورگویانه خود تا سرحد سرقت ۲ میلیارد دلاری پیش میرود.
دبیرکل حزب موتلفه افزود: دولت اگر معتقد است که با برجام مشکلات اقتصادی حل میشود کاری کند که مردم آن را احساس کنند، در حالی که مردم چنین گشایشی را حس نمیکنند و آمریکاییها همچنان بر طبل اسلامهراسی، ایرانهراسی و حتی شیعههراسی میکوبند و ادبیات خود را علیه ملت ایران تندتر کردهاند.
وی تاکید کرد: مردم میپرسند چرا رئیس جمهور جواب گستاخیهای آمریکا علیه ملت را نمیدهد.
حبیبی گفت: چرا آمریکا حرفهای گندهتر از دهانش بزند و بگوید ایران نباید در خلیجفارس رزمایش نظامی داشته باشد. آیا این به خاطر سیاست خطای دولت در برابر آمریکا نیست؟
دبیرکل حزب موتلفه افزود: جنبش عدم تعهد راهزنی آمریکاییها را در مصادره داراییهای ایران محکوم کرده است و جهان یکصدا علیه تبهکاریهای آمریکاست.
وی ادامه داد: دولت باید کشف کند مدل رفتاری آمریکا در پسابرجام چیست و متناسب با آن موضع انقلابی بگیرد.
حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اظهارات رئیس جمهور در نشست با معلمان گفت: امام خمینی (ره) بارها در سخنان خود به اسلام انقلابی تأکید فرمودند. از جمله در پیام اولین سالگرد تجلیل از شهدای هفتم تیر بر این موضوع تصریح کردند «مگر شهدای هفتم تیر در مجاهدات سرسختانه خود و فداکاری بی دریغ در راه هدف چه میخواستند. این فاجعه غمناک و شهادتهای پی در پی به پیروزی اسلام انقلابی سرعت بخشید». و نیز در آخرین روزهای حیات خود در دیدار با علما و روحانیون در تجلیل از شهدای دفاع مقدس فرمودند؛ « استمرار روح اسلام انقلابی در پرتو جنگ تحقق یافت».
وی ادامه داد: حالا رئیس جمهور می گوید شهید مطهری «اسلام انقلابی» را خطری بزرگ در برابر انقلاب اسلامی میدانست و قائلان به اسلام انقلابی، مطهری را به شهادت رساندند.
حبیبی افزود: آقای روحانی میدانند که شهید مطهری، این نگاه منافقین را رد کرد که اسلام فقاهت و اسلام جهاد و شهادت را به بهانه برداشت انقلابی از نگاه خودشان نفی میکردند.
دبیر کل حزب موتلفه تصریح کرد: آن منافقین و منحرفین دروغ میگفتند که طرفدار اسلام انقلابی هستند. سران آنها سر از غرب و به ویژه آمریکا در آوردند. آنها هیچ گاه در ادعای مبارزه با امپریالیسم راست نگفتند. دشمن اصلی آنها اسلام، روحانیت و ملت ایران بودند.
حبیبی گفت: به نظر ما آقای روحانی باید این مسائل را برای معلمان باز میکرد و اسلامهای انحرافی اعم از اسلام لیبرالی و دموکراتیکی و اسلام تحجر و اسلام غربزده و چپ زده را توضیح میدادند تا تفاوت آن اسلام با اسلام انقلابی به رهبری و خط امام خمینی (ره) معلوم گردد.
وی اضافه کرد: آقای روحانی به جای آدرس غلط دادن در مورد دشمن ملت تحت عنوان «اسلام انقلابی» در پی کشف عناصر نفوذی در بدنه دولت باشند تا گفتمان امام(ره) را تحریف نکنند و چهره شهید مطهری که عمر خود را برای مبارزه با اسلام التقاطی از نوع چپ و راست به ویژه لیبرالی آن گذاشت مشوه نشان ندهند.
دبیرکل حزب موتلفه همچنین گفت: آقای روحانی بهتر بود به مطالبات معیشتی معلمان اشاره میکردند و برنامههای دولت را برای آرامش معیشتی فرهنگیان شرح میدادند.
حبیبی در ادامه با اشاهر به تحولات ترکیه، عراق و سوریه گفت: استعفای داود اوغلو شکست پروژه «عثمانیزه کردن» دولت ترکیه و حاصل شکستهای ترکیه در سوریه، عراق و در منطقه است که به جای رفاه مردم ترکیه، امروز ترکیه را دچار انواع مشکلات و رکود اقتصادی و جنگ داخلی کرده است.
وی افزود: امیدواریم که ترکیه خود را از این منجلاب بیرون بکشد. ترکها بدانند تا وقتی که در زمین آمریکاییها در منطقه بازی میکنند از این آسیبها در امان نخواهند بود.
دبیرکل حزب موتلفه با اشاره به اوضاع عراق اظهار داشت: وحدت و یکپارچگی ملت عراق به ویژه اتحاد شیعیان یک امر راهبردی است آنها خطر تروریسم را در برابر خود دارند و نباید مسایلی که زیر سقف گفت وگو قابل حل است به کف خیابانها بیاورند.
حبیبی تصریح کرد : ما توصیه میکنیم ملت عراق در پایبندی به مرجعیت شیعه اتحاد خود را حفظ کنند.
وی همچنین اوضاع سوریه را خوب توصیف کرد و گفت: سوریه پس از انتخابات مجلس با ثباتتر شده است. ارتش به کار پاکسازی مناطق آلوده به تروریسم ادامه میدهد. انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشود و ملت خود در باره ساخت قدرت در دمشق تصمیم میگیرد و غرب در مبارزه با ملت سوریه شکست خورده است.
