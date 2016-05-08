هفته پربرکت برای کریمان/۵ رویداد ملی در کرمان رقم می خورد

علیرضا رزم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در هفته سوم اردیبهشت ماه شاهد برگزاری چهار رویداد ملی مهم در استان کرمان هستیم.

وی با اشاره به برگزاری نهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران در استان کرمان، اظهار کرد: این جشنواره با حضور هنرمندان این عرصه از سراسر کشور در حال برگزاری است.

رزم حسینی گفت: جشنواره موسیقی نواحی بعد از ۱۰ سال در کرمان از سر گرفته شد و این نوع از موسیقی ریشه در فرهنگ هر منطقه دارد.

وی همچنین از برگزاری جشنواره «اقوام» توسط دانشگاه آزاد در روز دوشنبه خبر داد و افزود: همچنین بزرگترین مارتن بین المللی دو میدانی در کویر لوت کرمان برگزار شد که امشب اختتامیه آن در باغ فتح آباد برگزار می شود.

نماینده عالی دولت در استان کرمان تصریح کرد: به اقرار دوندگان حاضر در این مارتن کویر لوت کرمان یکی از بهترین مناطق برای صحرا نوری است.

رزم حسینی همچنین با اشاره به ظرفیت های کشاورزی استان کرمان، افزود: کرمان قطب کشاورزی کشور بوده و به منظور معرفی این ظرفیت ها «نشست ملی اقتصاد کشاورزی» به مدت دو روز در دانشگاه باهنر کرمان با حضور چهار وزیر و ۵۵۰ استاد برجسته کشور برگزار می شود.

وی گفت: در این نشست پانل طرح همیاران آب استان کرمان و پانل قلعه گنج مورد ارزیابی قرار گرفته و نظرات کارشناسی در این خصوص ارائه می شود.

رزم حسینی از سفر رئیس جمهور در سه شنبه هفته جاری به استان کرمان به عنوان مهم ترین رویداد ملی این هفته نام برد و افزود: به طور قطع مردم با حضور پرشکوه خود از رئیس جمهور استقبال می کنند.

نماینده عالی دولت در استان کرمان یادآور شد: رئیس جمهور در این سفر خبرهای خوشی را برای مردم کرمان به ارمغان می آورد.