  1. استانها
  2. زنجان
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۸:۳۷

نماینده تشکلهای کارگری:

ورود تشکلهای کارگری و کارفرمایی به سیاست آفت است

ورود تشکلهای کارگری و کارفرمایی به سیاست آفت است

زنجان-نماینده تشکل‌های کارگری گفت: تشکل‌های کار گری و کارفرمایی باید از سیاست دوری کنند چراکه ورود به عرصه سیاست برای آنها آفت است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا عباسی ظهر یکشنبه در کارگاه آموزشی بهبود عملکرد تشکل‌های کار گری و کارفرمایی سراسر کشور در جمع خبرنگاران، با اشاره به اقتصاد مقاومتی افزود: امسال اقتصاد پویایی در کشور خواهیم داشت و سال پربرکتی خواهد بود.

وی اظهار کرد: اقتصاد پویا باعث توانمند شدن نیروی انسانی هم می‌شود و افزایش بهره‌وری را به دنبال دارد.

نماینده تشکل‌های کار گری از وجود ۱۲ هزار تشکل کار گری و کارفرمایی در سطح کشور خبر داد و افزود: باید تعداد این تشکل‌ها افزایش یابد.

عباسی بر تقویت و توانمندسازی تشکل‌های کار گری و کارفرمایی تأکید کرد و افزود: تحقق این امر باعث توسعه اقتصاد و بهره‌وری می‌شود.

نماینده تشکل‌های کار گری تشکل‌های کارگری را تشکلی ضعیف عنوان کرد و یاد آور شد: تشکل‌های کار گری و کارفرمایی باید از سیاست دوری کنند چراکه ورود به عرصه سیاست برای این تشکل آفت بوده و ضربه می‌زند. 

عباسی با بیان اینکه به‌هرحال جامعه کارگری در کنار دولت است و برای تحقق اهداف نظام از همه توان‌ها استفاده خواهد کرد، افزود: تفکر سیاسی به تشکل‌های کار گری و کارفرمایی آسیب‌زده و مانع رسیده به اهداف می‌شود.

کد مطلب 3619719

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها