ورود تشکلهای کارگری و کارفرمایی به سیاست آفت است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا عباسی ظهر یکشنبه در کارگاه آموزشی بهبود عملکرد تشکل‌های کار گری و کارفرمایی سراسر کشور در جمع خبرنگاران، با اشاره به اقتصاد مقاومتی افزود: امسال اقتصاد پویایی در کشور خواهیم داشت و سال پربرکتی خواهد بود.

وی اظهار کرد: اقتصاد پویا باعث توانمند شدن نیروی انسانی هم می‌شود و افزایش بهره‌وری را به دنبال دارد.

نماینده تشکل‌های کار گری از وجود ۱۲ هزار تشکل کار گری و کارفرمایی در سطح کشور خبر داد و افزود: باید تعداد این تشکل‌ها افزایش یابد.

عباسی بر تقویت و توانمندسازی تشکل‌های کار گری و کارفرمایی تأکید کرد و افزود: تحقق این امر باعث توسعه اقتصاد و بهره‌وری می‌شود.

نماینده تشکل‌های کار گری تشکل‌های کارگری را تشکلی ضعیف عنوان کرد و یاد آور شد: تشکل‌های کار گری و کارفرمایی باید از سیاست دوری کنند چراکه ورود به عرصه سیاست برای این تشکل آفت بوده و ضربه می‌زند.

عباسی با بیان اینکه به‌هرحال جامعه کارگری در کنار دولت است و برای تحقق اهداف نظام از همه توان‌ها استفاده خواهد کرد، افزود: تفکر سیاسی به تشکل‌های کار گری و کارفرمایی آسیب‌زده و مانع رسیده به اهداف می‌شود.