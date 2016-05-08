«رواق تماشا» در رادیو گفتگو/ «نیستان» و «چهل تیکه» شنیدنی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «رواق تماشا» امشب ۱۹ اردیبهشت با نگاهی ویژه به گردشگری و میراث فرهنگی با محور ثبت آثار ملی از رادیو گفتگو پخش خواهد شد.

این برنامه با حضور سید محمدرضا بلورچیان و محمدرضا قربانی پارام با موضوع مناطق نمونه گردشگری در بخش گردشگری و با حضور افشین قربانی پارام در بخش میراث فرهنگی با موضوع مستند نگاری آثار تاریخی به بررسی این موارد خواهد پرداخت.

بـرنامه «رواق تماشا» به تهیه کنندگی فرهاد دهنوی و اجرای رضا جلالی امشب ۱۹ اردیبهشت سـاعت ۲۲:۰۰ به طور زنده از شبکه رادیویی گفتگو پخش می شود.

نوازنده پیشکسوت هرمزگانی در رادیو

گفتگو با نوازنده پیشکسوت ساز جفتی در هرمزگان و محسن دایی نبی خواننده دوشنبه ۲۰ اردیبهشت از برنامه «نیستان» رادیو فرهنگ پخش می شود. ندا رادمهر گزارشگر برنامه در حاشیه برگزاری نهمین جشنواره موسیقی نواحی کرمان با قنبر راستگو از واپسین بازمانده های آواها و نواهای استان هرمزگان و نوازنده پیشکسوت ساز جفتی در هرمزگان گفتگو می کند.

احمد مهدی کارشناس موسیقی نیز فردا در برنامه «نیستان» میزبان محسن دایی نبی خواننده و نوازنده درباره آلبوم ها و آثارش گفتگو می کند. دایی نبی نخستین آلبوم موسیقی خود را با پدرام درخشانی در حوزه هنری با نام «آخرین غزل رومی» منتشر کرد. آلبوم «گمان» دومین اثر اوست که در زمینه موسیقی عرفانی ساخته شده و محسن دایی نبی از اشعار مولانا و حافظ در قطعات آن بهره گرفته است.

برنامه «نیستان» رادیو فرهنگ، برنامه ای با موضوع موسیقی ایرانی است که هر روز ساعت ۱۴:۳۰ پخش می شود. این برنامه به تهیه کنندگی وحید رستگاری، دستیار تهیه فاطمه حق وردی و با اجرای فاطمه رکنی از رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف ۱۰۶ و ای ام ردیف ۵۸۵ روی آنتن می رود.

طنزهای شنیداری در «چهل تیکه»

برنامه «چهل تیکه» شامل آیتم های مختلف طنز است که روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت ۷:۳۰ تا از رادیو صبا پخش می شود.

«چهل تیکه» برنامه ترکیبی - نمایشی است که با هدف ایجاد شادی و نشاط برای مخاطبان به مدت یک ساعت با آیتم های گوناگون طنز، مشاعره، نمایش، ترانه و ... تقدیم مخاطبان رادیو صبا می شود. در برنامه فردا دوشنبه ۲۰ اردیبهشت این برنامه با آیتم های مسابقه چهل کلاغ، چهل قوز، گزارش و نمایش پخش می شود. تهیه کننده برنامه سحر جولایی و گویندگان و بازیگران بهنام قربانی و احسان همتی هستند.

رادیو صبا روی موج اف ام ردیف ۵/۱۰۵ مگاهرتز سعی دارد با ایجاد فضایی مفرح و سرگرم کننده، اوقات خوشی را برای شنوندگان این رادیو فراهم سازد.